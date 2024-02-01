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【黎智英案】張劍虹供稱與警長會面後主動提出成為控方證人　強調警長未有作遊說

社會 17:15 2024/02/01

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張劍虹今續作供。資料圖片

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，案件今（1日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹踏入第11天作供，黎一方盤問時指，有紀錄顯示有警署警長到荔枝角收押所與張會面共6小時，張翌日向另一名探員表示希望成為控方證人。張供稱，當日與警長主要提及於收押所的生活，「無咩特別」，強調對方未有遊說他為控方作供。

案件今踏入第21天審訊，壹傳媒前行政總裁張劍虹以從犯證人身分則踏入第11天作供。代表被告黎智英的資深大律師彭耀鴻續盤問時指，高等法院於2021年11月5日拒絕張的保釋申請後，於同月10日頒下判決理由書。

彭向張指出，1名黎姓警署警長翌日到荔枝角收押所，將共10頁長的判決理由書送達予張，張供稱已忘了頁數，但同意該判決書並非很長。

彭續指出，紀錄顯示該警長與張會面共6小時，即由早上10時至下午4時。張供稱已忘了具體會面時間，但記得是連續會面了一段長時間，或是4個多小時。張供稱該裁決理由書是由他自行閱讀，歷時約20分鐘。

張同意該警長於翌日，即11月12日與另一名探員再作探訪，張當時於該探員面前稱有事向警方透露，並希望成為控方證人，張其後更換了事務律師。

張供稱，當日與警長主要提及收押所的生活「都係果啲嘢，無咩特別」，強調對方未有遊說他為控方作供，他亦沒有受警方邀請成為控方證人。張續供稱，當日他閱畢判詞後開始思考，最終決定將事實道出，張強調當時沒有向警方透露這個想法。

張同意該警長並非他的朋友，兩人於11月11日才首次接觸。彭問及張會否與陌生人談及日常事宜，張供稱會。彭又向張指出，張是因該警長於11月11日向他所說的事宜，才會成為控方證人，張否認說法。

彭向張指出，《蘋果》對中國內地作出負面新聞報道，增加透明度 ，從而推動管治，張不同意。彭再指出，黎與張或任何《蘋果》員工之間，並沒有任何串謀發布煽動性文章，張不同意說法。

聆訊明（2日）續。

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記者：梁錦麟

請願示威 港區國安法 國安法 黎智英 荔枝角 蘋果日報

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