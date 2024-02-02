  • 24°C
香港時間 : 2024202日 (週五) 15:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

虎度門｜9歲情迷粵劇求媽媽帶學戲　黎耀威自薦與龍劍笙同台好夢幻

娛樂 13:45 2024/02/02

分享：

分享：

熱門 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

2005年在新光戲院籌款演出，當提場叔叔點算尚欠一個清官演員時，黎耀威立即舉手説做，是他第一次親睹龍劍笙台上風采。

粵劇演員黎耀威是多面手，遊走大戲行檔中的文武生、小生和丑生，另身兼編劇。除粵劇外，舞台劇都見他身影，相當「襟撈」。究竟專注一瓣抑或同時磨利幾張刀好？黎耀威堅定的說：做哪個崗位也好，目標只有一個：做個好演員。

黎耀威與粵劇是一份不解緣。他熱愛粵劇是受到媽媽的薰陶，在布袋澳成長的黎太愛看大戲，每逢賀誕的日子，帶着兒子一同觀看。黎耀威說：「有些事情是沒法解釋的，表兄弟們如我一樣去看大戲，唯獨我被它深深吸引。」

戲棚的一切，於他而言都有一種難言的魔力，興趣漸漸滋長。沒有大戲看的日子，他就扭開電視看粵語長片，或翻娛樂版節目表見有任白大戲，校好錄影機預錄，早上翻看，熱愛是一點一滴積聚。

小小年紀的黎耀威，粵劇對他有一種難言的吸引力。（被訪者提供）

才9歲他央求媽媽讓他學粵劇，粵劇班的老師說：我們不收小朋友。媽媽也極力游說老師收他，因為黎耀威在家日唱夜唱大戲，煩得要命。結果，他是班中年紀最小的學生。

由將軍澳到屯門學戲

學戲的地點在屯門，家居將軍澳，這個小學生每次上堂就是一場小長征，從無間斷，確是真心鍾愛。那時興趣班斷斷續續有演出，以做短短的折子戲累積經驗。到高考時，黎耀威遇上了轉捩點。「媽媽不讓我做大戲，人生到了選擇時候，是繼續升學抑或工作，她說我讀到大學才再想大戲。其實我也有撫心自問：將來真的選粵劇這條路？搵到食嗎？」

升讀香港城巿大學中文系，造就他另一種校園生活：住hall上庄出外做戲，就是不讀書。「Group Presentation沒有人敢與我一組，我都無上堂。至Year 3 老師好言相勸我注意成績。」他加把勁追落後，結果Third Honours畢業。

鍾意就不覺苦

自感不是讀書材料，他回頭想，似是註定了入戲行之路。「大學時邊上學邊做戲，體驗到戲班的生活、見到不少前輩。那時我只是當兼職，賺$400一日，返七日已有$2,800，加上grant & loan（學生貸款及資助），大學那幾年我不用家人給零用生活費。」

他問自己：戲行生活適合自己嗎？適合，不用朝九晚五。勝任嗎？雖然是做下欄，但偶爾都有幾句對白。他大學畢業時適逢經濟不景，人浮於事，加入梨園是順理成章，一做就沒有停下來。

《霸王別姬》他既編又演。（被訪者提供）

能把喜愛擅長的興趣成為職業，黎耀威直言是幸運兒。「我是一個夢想成真的例子，小時候做大戲那單純心願達成了，很多人返工都是為生活而已，你喜歡就會擺心思，喜歡就不覺得辛苦。別人問：大熱天時在戲棚演出，不熱嗎？是好熱啊，鍾意就不覺得是苦。」有幾鍾意做大戲？「是生命中的一部分，生活中的一部分，已不能量化，也不是單純是喜歡那末簡單。」

不怕蝕底  累積經驗

他既演不同粵劇劇目，也擔綱舞台劇《雷雨》、青春喜劇《重拾太平山下》，更把京劇《霸王別姬》改編為粵劇，能演能寫。「人家叫我做就做，沒想太多。先做演員，編劇是近10年的事，那是有感粵劇編劇不多，不如嘗試自己動筆，寫故仔幾過癮。話劇今年做，初頭都驚，另一個專業來，人家叫我做乜就做乜，我由細到大都係咁。做人最緊要不要怕蝕底，以前試過演出被扣糧，我都沒啥感覺，我有得演出就得。在屋邨做『街檔』（折子戲）都來之不拒，每做一次就是拿一次經驗。不同以前，專攻一個行檔。」

他出道不是平地一聲雷，而是由下欄上二小，二小上二式，二式上小生逐步而上，近年更躍上主角文武生位置。「我是做過一兩次《帝女花》飾主角周世顯，只是間唔中做一次，我自知暫時沒有咁大號召力一直做男主角，有收飛的能力。我自己都以小生、武生等輔助角色為主。」

黎耀威黃寶萱演出《帝女花》。（被訪者提供）

他的師父文千歲想他做文武生。「但我有自知之明，我無樣子我無嗓子，文武生一些傳統特質我都無，是否我要硬闖這條路，於我來說，其他崗位都要人，就算做男配角都有好角色，如前輩阮兆輝，他做文武生、小生也做丑生，在別人眼中是一個演繹任何角色也勝任的出色演員。做一個好的演員是我的目標。」

3個舉足輕重的人物

黎耀威謙稱自己為年青演員，偶像是師父文千歲，台上演出台下做人處事皆一一授與。「我入師門17年，師父2011年移居外地，雖然我們相處時間不是太長，但每次在他身上都受益匪淺可以學到很多。他傾囊相授，囑我古老戲、唱段都好重要，很像我的爸爸，永遠有一份威嚴，我對他十分敬畏。」

他形容師父不苟言笑，但十分愛錫他，師父移民後兩師徒聯絡學習無中斷。「他八十多歲了，仍會上網看香港粵劇，遇上疑難我會向他請教。我沒想過可拜如到如此出名的名伶門下，緣份真奇妙。」

黎耀威拜名伶文千歲為師，感謝師父傾囊相授。 （被訪者提供）

另一個重要人物是龍劍笙。「發夢都沒想過，可以和她合作同台演出。我出道時未看過笙姐現場做戲，從舊電視重播，或同行前輩口中知道她有幾犀利！」2005年在新光戲院籌款演出，當提場叔叔點算尚欠一個清官演員時，黎耀威立即舉手説做，是他第一次親睹龍劍笙台上風采。

「她上場時一句『周世顯，來了！』的震撼，台下的掌聲是連最大聲的『鑼邊花』鑼鼓聲也淹沒了，好像整個新光快要塌下來了。」那場景他記憶猶新。

2015年至2019年間，丘亞葵邀請龍劍笙演出4套長劇，黎耀威有機會成為六柱之一。「每一年都好期待與她合作的機會，她影響我好大，與她排戲，她當然駕輕就熟，帶住我們幾個年輕演員不斷排練、對戲，直至大家熟戲。她的認真在行內是少見的，前輩和我們反覆排戲，而且樂此不疲，不會覺得累。也親身作示範，仙姐、四叔、波叔和細女姐舊時的演繹，做出來極神似，好犀利。」

另一樣令黎耀威心悅誠服的，是她一直保持演出的高水準。「一個人做過無數次的《帝女花》，保持是最難。她既無演出過火，也沒有久疏戰陣而生疏。如何可保持藝術水平的細緻，這方面是我很需要學習的。她教我一個演繹的方式，需由我自行領悟，對白的速度是快是慢、何時望向觀眾幾時望拍檔、造手的時間……看似簡單，但她總是做得吸引。這個『法』，在於我如何融會展露，單是模仿她是沒有用的。」

點擊圖片放大
+5
+4

兄弟情  各擅勝場

第三個影響他至深的人是梁煒康，兩人相識於微時，當時黎耀威做下欄，梁煒康是提場（舞台監督），經常派角色給他兼有對白講，知他無置戲服，也送戲服給他。

兩人也是合作夥伴，2011建立了《吾識大戲》劇團。「他在戲行的年資比我長，為人亦細心。大家了解對方脾性，互相取長補短包容，好緊要的。」

黎耀威在劇團主要負責寫劇本，寫完就甚麼都不理會，行政、分門票、營運甚至排戲事宜他都不鍾意理，統統交託梁煒康處理。「除了寫劇本和演出，我付出都好少，最多分門票時幫下手，但都會數錯。俾着第二個一定罵我，阿康從無說過一句『乜都我做晒』。」對方不斤斤計較、包容性之強大，黎耀威由衷感動。

最新影片推介：馮盈盈專訪

TOPick柴犬追星
香港小姐丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己

info
戲曲中心五周年演出

今年戲曲中心首度於農曆大年初一開鑼鼓，「吾識大戲」劇團梁煒康和黎耀威，夥拍一眾年青實力派演員共慶新春。

戲皇
2月10日（星期六，年初一）7:30pm
2月11日（星期日，年初二）3pm

花田八喜
2月12日（星期一，年初三）1:30pm

雙天至尊
2月12日（星期一，年初三）7:30pm
2月13日（星期二，年初四）1:30pm

地點：戲曲中心大劇院

記者：周美好

相關文章

粵劇名伶︳蓋鳴暉擔正演出手都震因一位觀眾　戲行浸淫41載今生無悔
12:56 2024/01/12
粵劇名伶︳蓋鳴暉擔正演出手都震因一位觀眾　戲行浸淫41載今生無悔
【粵劇花旦】4歲情迷粵劇棄科網工投身梨園　李沛妍：契爺羅家英授我演戲錦囊
17:28 2023/06/06
【粵劇花旦】4歲情迷粵劇棄科網工投身梨園　李沛妍：契爺羅家英授我演戲錦囊
【粵劇宗師】羅家英醉心粵劇60年求創新　因一齣戲與汪明荃情定梨園
15:09 2021/12/15
【粵劇宗師】羅家英醉心粵劇60年求創新　因一齣戲與汪明荃情定梨園

你可能感興趣

粵劇名伶︳蓋鳴暉擔正演出手都震因一位觀眾　戲行浸淫41載今生無悔
12:56 2024/01/12
粵劇名伶︳蓋鳴暉擔正演出手都震因一位觀眾　戲行浸淫41載今生無悔
【粵劇花旦】4歲情迷粵劇棄科網工投身梨園　李沛妍：契爺羅家英授我演戲錦囊
17:28 2023/06/06
【粵劇花旦】4歲情迷粵劇棄科網工投身梨園　李沛妍：契爺羅家英授我演戲錦囊
【粵劇宗師】羅家英醉心粵劇60年求創新　因一齣戲與汪明荃情定梨園
15:09 2021/12/15
【粵劇宗師】羅家英醉心粵劇60年求創新　因一齣戲與汪明荃情定梨園
帝女花 粵劇 編劇 戲曲 人物 戲曲中心 舞台劇 文娛藝術 興趣

最高瀏覽

急症室最長等候時間（02月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月02日 時間12:05）
帶病上班｜男子抱恙駕車上班　下落不明女兒急尋人　座駕流浮山尋回附近有男屍
帶病上班｜男子抱恙駕車上班　下落不明女兒急尋人　座駕流浮山尋回附近有男屍