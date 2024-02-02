虎度門｜9歲情迷粵劇求媽媽帶學戲　黎耀威自薦與龍劍笙同台好夢幻

▲ 2005年在新光戲院籌款演出，當提場叔叔點算尚欠一個清官演員時，黎耀威立即舉手説做，是他第一次親睹龍劍笙台上風采。

粵劇演員黎耀威是多面手，遊走大戲行檔中的文武生、小生和丑生，另身兼編劇。除粵劇外，舞台劇都見他身影，相當「襟撈」。究竟專注一瓣抑或同時磨利幾張刀好？黎耀威堅定的說：做哪個崗位也好，目標只有一個：做個好演員。

黎耀威與粵劇是一份不解緣。他熱愛粵劇是受到媽媽的薰陶，在布袋澳成長的黎太愛看大戲，每逢賀誕的日子，帶着兒子一同觀看。黎耀威說：「有些事情是沒法解釋的，表兄弟們如我一樣去看大戲，唯獨我被它深深吸引。」

戲棚的一切，於他而言都有一種難言的魔力，興趣漸漸滋長。沒有大戲看的日子，他就扭開電視看粵語長片，或翻娛樂版節目表見有任白大戲，校好錄影機預錄，早上翻看，熱愛是一點一滴積聚。

▲ 小小年紀的黎耀威，粵劇對他有一種難言的吸引力。（被訪者提供）

才9歲他央求媽媽讓他學粵劇，粵劇班的老師說：我們不收小朋友。媽媽也極力游說老師收他，因為黎耀威在家日唱夜唱大戲，煩得要命。結果，他是班中年紀最小的學生。

由將軍澳到屯門學戲

學戲的地點在屯門，家居將軍澳，這個小學生每次上堂就是一場小長征，從無間斷，確是真心鍾愛。那時興趣班斷斷續續有演出，以做短短的折子戲累積經驗。到高考時，黎耀威遇上了轉捩點。「媽媽不讓我做大戲，人生到了選擇時候，是繼續升學抑或工作，她說我讀到大學才再想大戲。其實我也有撫心自問：將來真的選粵劇這條路？搵到食嗎？」

升讀香港城巿大學中文系，造就他另一種校園生活：住hall上庄出外做戲，就是不讀書。「Group Presentation沒有人敢與我一組，我都無上堂。至Year 3 老師好言相勸我注意成績。」他加把勁追落後，結果Third Honours畢業。

鍾意就不覺苦

自感不是讀書材料，他回頭想，似是註定了入戲行之路。「大學時邊上學邊做戲，體驗到戲班的生活、見到不少前輩。那時我只是當兼職，賺$400一日，返七日已有$2,800，加上grant & loan（學生貸款及資助），大學那幾年我不用家人給零用生活費。」

他問自己：戲行生活適合自己嗎？適合，不用朝九晚五。勝任嗎？雖然是做下欄，但偶爾都有幾句對白。他大學畢業時適逢經濟不景，人浮於事，加入梨園是順理成章，一做就沒有停下來。

▲ 《霸王別姬》他既編又演。（被訪者提供）

能把喜愛擅長的興趣成為職業，黎耀威直言是幸運兒。「我是一個夢想成真的例子，小時候做大戲那單純心願達成了，很多人返工都是為生活而已，你喜歡就會擺心思，喜歡就不覺得辛苦。別人問：大熱天時在戲棚演出，不熱嗎？是好熱啊，鍾意就不覺得是苦。」有幾鍾意做大戲？「是生命中的一部分，生活中的一部分，已不能量化，也不是單純是喜歡那末簡單。」

不怕蝕底 累積經驗

他既演不同粵劇劇目，也擔綱舞台劇《雷雨》、青春喜劇《重拾太平山下》，更把京劇《霸王別姬》改編為粵劇，能演能寫。「人家叫我做就做，沒想太多。先做演員，編劇是近10年的事，那是有感粵劇編劇不多，不如嘗試自己動筆，寫故仔幾過癮。話劇今年做，初頭都驚，另一個專業來，人家叫我做乜就做乜，我由細到大都係咁。做人最緊要不要怕蝕底，以前試過演出被扣糧，我都沒啥感覺，我有得演出就得。在屋邨做『街檔』（折子戲）都來之不拒，每做一次就是拿一次經驗。不同以前，專攻一個行檔。」

他出道不是平地一聲雷，而是由下欄上二小，二小上二式，二式上小生逐步而上，近年更躍上主角文武生位置。「我是做過一兩次《帝女花》飾主角周世顯，只是間唔中做一次，我自知暫時沒有咁大號召力一直做男主角，有收飛的能力。我自己都以小生、武生等輔助角色為主。」

▲ 黎耀威黃寶萱演出《帝女花》。（被訪者提供）

他的師父文千歲想他做文武生。「但我有自知之明，我無樣子我無嗓子，文武生一些傳統特質我都無，是否我要硬闖這條路，於我來說，其他崗位都要人，就算做男配角都有好角色，如前輩阮兆輝，他做文武生、小生也做丑生，在別人眼中是一個演繹任何角色也勝任的出色演員。做一個好的演員是我的目標。」

3個舉足輕重的人物

黎耀威謙稱自己為年青演員，偶像是師父文千歲，台上演出台下做人處事皆一一授與。「我入師門17年，師父2011年移居外地，雖然我們相處時間不是太長，但每次在他身上都受益匪淺可以學到很多。他傾囊相授，囑我古老戲、唱段都好重要，很像我的爸爸，永遠有一份威嚴，我對他十分敬畏。」

他形容師父不苟言笑，但十分愛錫他，師父移民後兩師徒聯絡學習無中斷。「他八十多歲了，仍會上網看香港粵劇，遇上疑難我會向他請教。我沒想過可拜如到如此出名的名伶門下，緣份真奇妙。」

▲ 黎耀威拜名伶文千歲為師，感謝師父傾囊相授。 （被訪者提供）

另一個重要人物是龍劍笙。「發夢都沒想過，可以和她合作同台演出。我出道時未看過笙姐現場做戲，從舊電視重播，或同行前輩口中知道她有幾犀利！」2005年在新光戲院籌款演出，當提場叔叔點算尚欠一個清官演員時，黎耀威立即舉手説做，是他第一次親睹龍劍笙台上風采。

「她上場時一句『周世顯，來了！』的震撼，台下的掌聲是連最大聲的『鑼邊花』鑼鼓聲也淹沒了，好像整個新光快要塌下來了。」那場景他記憶猶新。

2015年至2019年間，丘亞葵邀請龍劍笙演出4套長劇，黎耀威有機會成為六柱之一。「每一年都好期待與她合作的機會，她影響我好大，與她排戲，她當然駕輕就熟，帶住我們幾個年輕演員不斷排練、對戲，直至大家熟戲。她的認真在行內是少見的，前輩和我們反覆排戲，而且樂此不疲，不會覺得累。也親身作示範，仙姐、四叔、波叔和細女姐舊時的演繹，做出來極神似，好犀利。」

另一樣令黎耀威心悅誠服的，是她一直保持演出的高水準。「一個人做過無數次的《帝女花》，保持是最難。她既無演出過火，也沒有久疏戰陣而生疏。如何可保持藝術水平的細緻，這方面是我很需要學習的。她教我一個演繹的方式，需由我自行領悟，對白的速度是快是慢、何時望向觀眾幾時望拍檔、造手的時間……看似簡單，但她總是做得吸引。這個『法』，在於我如何融會展露，單是模仿她是沒有用的。」

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兄弟情 各擅勝場

第三個影響他至深的人是梁煒康，兩人相識於微時，當時黎耀威做下欄，梁煒康是提場（舞台監督），經常派角色給他兼有對白講，知他無置戲服，也送戲服給他。

兩人也是合作夥伴，2011建立了《吾識大戲》劇團。「他在戲行的年資比我長，為人亦細心。大家了解對方脾性，互相取長補短包容，好緊要的。」

黎耀威在劇團主要負責寫劇本，寫完就甚麼都不理會，行政、分門票、營運甚至排戲事宜他都不鍾意理，統統交託梁煒康處理。「除了寫劇本和演出，我付出都好少，最多分門票時幫下手，但都會數錯。俾着第二個一定罵我，阿康從無說過一句『乜都我做晒』。」對方不斤斤計較、包容性之強大，黎耀威由衷感動。

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記者：周美好