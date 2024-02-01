農曆新年2024｜賀龍年留港消費　奧海城+南豐紗廠辦新春巿

▲ 年宵市集設超過40個來自亞洲各地特色品牌，合共逾千款賀年產品。(奧海城提供)

龍年將至，行年宵市場可謂指定動作，各區的年宵市場亦畜勢待發，奧海城舉辦一連串「龍騰飛躍賀新春」活動，而Marketoo就在南豐紗廠舉辦大型新春市集。兩大市集各具特色，務求令市民感受濃厚新春氣氛。

甲辰龍年即將來到，奧海城由即日起至2月25日（初十六）舉辦一連串「龍騰飛躍賀新春」活動，包括大型室內年宵花市、金龍靈獅打卡位及龍獅「童」賀慶新春慈善巡遊大匯演，向每位市民送上祝賀。

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千款賀年產品

奧海城2期地下將會變身成室內年宵市場，市民可以盡情購買心儀的年宵貨品。年宵市集設超過40個來自亞洲各地特色品牌，合共逾千款賀年產品。另外，花市亦邀請流浮山花場直送各式新鮮賀年花，包括可食用之福星桃花、蘭花、與別出心裁的賀年掛飾精品。多個美食攤位更提供多款香港地道新鮮美食，務求讓市民捧腹而回。

「童」賀慶新春為慈善

另外，「兒童顧問團Olympian Kids Imagineer」將聯同夏國璋龍獅團於奧海城舉行的龍獅「童」賀慶新春慈善巡遊大匯演中，展現努力訓練後的成果，並藉此發放最具活力的新春祝福，巡遊所籌得的款項，將捐助社福機構「協康會」，將新年祝願傳遞到有需要的人手中。

▲ 龍獅「童」賀慶新春慈善巡遊大匯演，向每位市民送上祝賀。(奧海城提供)

INFO

龍騰飛躍年宵花市

日期：即日起至2024年2月14日（年初五，星期三）

時間：上午11時至下午9時

地點：奧海城2期地下主題中庭

龍獅「童」賀慶新春慈善巡遊大匯演

日期：2024年2月24日（初十五，星期六）

時間：下午2時至4時

地點：奧海城

▲ 是次大型熱鬧市集，雲集知名Youtuber及本地插畫家。(Marketoo提供)

南豐紗廠：大型年宵新春市集

迎接龍年，Marketoo市集將於荃灣南豐紗廠舉辦大型年宵新春市集。是次大型熱鬧市集，雲集知名Youtuber及本地插畫家，現場除了超過200間本地設計、手作、選物品牌，市民更可以參加聯乘Zaak6Naam4的迎接龍年主題活動、玩遊戲贏禮品。

Marketoo南豐紗廠年宵新春市集，有超過200間本地設計，手作攤檔分開三期展出。當中有多個人氣YOUTUBER進駐市集，當中包括JFFT，試當真，謝曬皮等等，市民可趁新春佳節到場支持自己喜愛的YOUTUBE，並購得他們特製的年宵產品，獲取新年祝福。

現場除了年宵新春市集攤檔外，更設有Busking即場表演，邀得Alva & Dana，Justsomemethingzz 等組合到場為市民提供即場音樂表演，行年宵行到攰，聽Busking表演不失為一個好節目。另外市民可以與大型Zaak6Naam4龍年吹氣公仔拍照留念，為龍年留下美好回憶。

▲ Marketoo將於荃灣南豐紗廠舉辦大型年宵新春市集。(Marketoo提供)

主辦方更為到場市民舉辦賀龍年Check Point遊戲，參加者需要在市集中尋找隱藏的「龍公仔」，並蓋上附近的印章，完成遊戲可獲Zaak6Naam4賀年插畫徵章。

INFO

Marketoo南豐紗廠年宵新春市集

日期：2024年1月26 - 28日 及 2月3-12日

時間：1-8pm（年三十特別開放時間 15:00 ~ 00:00）

地點：南豐紗廠

入場費用：免費

記者：傅承嘉