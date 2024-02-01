東張西望X香港小姐丨鄧凱文首拍綜藝大派福利　水著晒身材搶郭柏妍風頭【多圖】

▲ 港姐鄧凱文首拍旅遊節目大派福利。

港姐鄧凱文（Eris）不時於社交平台分享性感照，大派福利，早前鄧凱文首次拍攝旅遊節目，她以水著look浸溫泉，吸睛身材相信又會成為網民焦點。

旅遊飲食節目《大灣區美味好玩攻略》於今明兩晚播映最後兩集，本周繼續有「A0女神」郭柏妍任嘉賓，夥拍「東張女神」鄧凱文，由兩大女神帶大家上山下海之餘，更一起浸溫泉！

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▲ 鄧凱文拍《大灣區美味好玩攻略》體驗玻璃香檳杯製作。

郭柏妍：你上位可能快啲

今晚（2月1日）一集率先玩轉惠州，一行人去了情人島一趟，鄧凱文自揭夢想婚禮條件正是陽光與海灘，形容這裡是「峇里島2.0」的她，笑謂希望將來能在此舉行婚禮。

最後一站的南昆山溫德姆溫泉酒店可謂全晚焦點，鄧凱文繼去年參選港姐後，再次以泳裝呈現觀眾眼前，相反師姐郭柏妍卻由頭包到落腳勁密實，搞到鄧凱文以為自己著錯泳衣，她說：「師姐，你話我哋一齊著泳衣上位嘅！」

郭柏妍笑說：「上位有好多種方法嘛，你呢個其中一種，我嗰種就另外一種，你上位可能快啲，我嗰個就難講啲！」

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新「東張」女神大解放

明晚（2月2日）播最後一集，4人轉戰深圳繼續吃喝玩樂，其中一間火鍋店為搞gimmick，提供「古裝服體驗」，貪玩愛新鮮的郭柏妍和鄧凱文即換上古裝造型大玩「穿越」，齊齊回到古代打邊爐，場面搞笑。

鄧凱文去年參加「2023香港小姐競選」，畢業於英國諾定咸大學的她最終三甲不入，惟憑著甜美外貌兼火辣身材，最後簽約TVB加入《東張西望》，相較三甲港姐更加快有工作。

選畢港姐鄧凱文就大解放，於IG上載的福利圖愈來愈性感，即使是寒冬，她以貼身衫來晒身材，這位新一代東張女神機心超重呀！

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