  • 21°C
香港時間 : 2024201日 (週四) 20:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東張西望X香港小姐丨鄧凱文首拍綜藝大派福利　水著晒身材搶郭柏妍風頭【多圖】

娛樂 19:32 2024/02/01

分享：

分享：

熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

港姐鄧凱文首拍旅遊節目大派福利。

港姐鄧凱文（Eris）不時於社交平台分享性感照，大派福利，早前鄧凱文首次拍攝旅遊節目，她以水著look浸溫泉，吸睛身材相信又會成為網民焦點。

旅遊飲食節目《大灣區美味好玩攻略》於今明兩晚播映最後兩集，本周繼續有「A0女神」郭柏妍任嘉賓，夥拍「東張女神」鄧凱文，由兩大女神帶大家上山下海之餘，更一起浸溫泉！

明星穿搭｜盤點Moon Tang獨特搞怪Look 　鄧凱文叱咤記招奇裝露「飛毛腿」成熱話 

鄧凱文拍《大灣區美味好玩攻略》體驗玻璃香檳杯製作。

郭柏妍：你上位可能快啲

今晚（2月1日）一集率先玩轉惠州，一行人去了情人島一趟，鄧凱文自揭夢想婚禮條件正是陽光與海灘，形容這裡是「峇里島2.0」的她，笑謂希望將來能在此舉行婚禮。

最後一站的南昆山溫德姆溫泉酒店可謂全晚焦點，鄧凱文繼去年參選港姐後，再次以泳裝呈現觀眾眼前，相反師姐郭柏妍卻由頭包到落腳勁密實，搞到鄧凱文以為自己著錯泳衣，她說：「師姐，你話我哋一齊著泳衣上位嘅！」

郭柏妍笑說：「上位有好多種方法嘛，你呢個其中一種，我嗰種就另外一種，你上位可能快啲，我嗰個就難講啲！」

點擊圖片放大
+10
+9

東張西望X香港小姐丨鄧凱文將成「東張女神」新血　Eris憑一個條件突圍而出？【多圖】

新「東張」女神大解放

明晚（2月2日）播最後一集，4人轉戰深圳繼續吃喝玩樂，其中一間火鍋店為搞gimmick，提供「古裝服體驗」，貪玩愛新鮮的郭柏妍和鄧凱文即換上古裝造型大玩「穿越」，齊齊回到古代打邊爐，場面搞笑。

鄧凱文去年參加「2023香港小姐競選」，畢業於英國諾定咸大學的她最終三甲不入，惟憑著甜美外貌兼火辣身材，最後簽約TVB加入《東張西望》，相較三甲港姐更加快有工作。

選畢港姐鄧凱文就大解放，於IG上載的福利圖愈來愈性感，即使是寒冬，她以貼身衫來晒身材，這位新一代東張女神機心超重呀！

點擊圖片放大
+16
+15

最新影片推介：馮盈盈專訪

TOPick柴犬追星
香港小姐丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

東張女神丨梁菁琳穿婚紗盡騷本錢　Katerina棄做獸醫入行追夢【多圖】
17:15 2023/12/29
東張女神丨梁菁琳穿婚紗盡騷本錢　Katerina棄做獸醫入行追夢【多圖】
東張女神丨陳懿德訪問劉德華感興奮　德德感謝網民支持：會繼續加油
21:06 2024/01/19
東張女神丨陳懿德訪問劉德華感興奮　德德感謝網民支持：會繼續加油
東張女神丨何沛珈獲封「東張女飛人」　分享1小時內跑完10K心得
20:05 2024/01/26
東張女神丨何沛珈獲封「東張女飛人」　分享1小時內跑完10K心得

你可能感興趣

東張女神丨梁菁琳穿婚紗盡騷本錢　Katerina棄做獸醫入行追夢【多圖】
17:15 2023/12/29
東張女神丨梁菁琳穿婚紗盡騷本錢　Katerina棄做獸醫入行追夢【多圖】
東張女神丨陳懿德訪問劉德華感興奮　德德感謝網民支持：會繼續加油
21:06 2024/01/19
東張女神丨陳懿德訪問劉德華感興奮　德德感謝網民支持：會繼續加油
東張女神丨何沛珈獲封「東張女飛人」　分享1小時內跑完10K心得
20:05 2024/01/26
東張女神丨何沛珈獲封「東張女飛人」　分享1小時內跑完10K心得
鄧凱文 郭柏妍 娛樂人物職業 演員 香港小姐 東張西望 大灣區 綜藝節目 TVB

最高瀏覽

急症室最長等候時間（02月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月01日 時間16:05）