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減肥成果｜男子婚後暴肥致「四高」　遵飲食兩原則+每周行山　1年激減110磅只想多謝1人

醫健人物 12:00 2024/02/10

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減肥成功與否在於能否持之以恆，內地一名男子童年時已經身型肥胖，至婚後體重更一度高達約264磅，身體出現四高、脂肪肝等問題，於是毅然決定認真減肥。最終在運動及兩大飲食原則配合下，他短短在1年內成功減下約110磅，外表更從中年大叔蛻變成年輕男生，彷如逆齡20歲。

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患「四高」脂肪肝　身體亮警號

據事主明叔在「小紅書」發文分享減肥成果指，自己從高中開始，體重已經有大約187磅，之後體重一路飆升至婚後的264磅。那時候明叔曾多次減肥，但每次都是「瘦幾斤反彈失敗告終」。身體除了因為肥胖有四高問題、脂肪肝，手、腳、臉有時候出現麻痺外，體檢報告更顯示有20多項指標不及格。明叔和太太意識到事態嚴重，於是決定認真減肥。

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1年激減110磅

太太先從二手平台買來一個健身遊戲裝置，鼓勵明叔做運動。另一方面，在配合減糖和低碳水飲食兩大原則下，明叔不消3個月就輕鬆減到220磅。隨後來到減肥的樽頸位，明叔體重不升不降，感到很焦慮。但幸有太太的支持和鼓勵，在飲食習慣上百般遷就，

「我不吃宵夜，她也不吃宵夜；我不吃餐廳，她就經常主動說在家吃吧，出去也沒甚麼好吃的。」

在太太的支持下，明叔體重持續下降至約176磅，當時明叔外表上已經明顯有分別，臉上的輪廓、顴骨都顯露出來，飲食和運動習慣都配合得很好，要持續減重就需要加大運動量。於是，他與太太約定每周行一座山，然後計劃每天飯後一起散步聊天。體重就維持大約154磅至160磅，至今已經1年多亦從沒大幅反彈。

太太功不可沒

明叔覺得整個減肥過程中最大的改變是自己的口味改變，他坦言以前本來十分嗜甜，減肥後變得「不喜歡添加糖的味道、不迷戀垃圾食品、喜歡規律運動」，平日只會吃清水燙的青菜、麵食、肉片、魚丸等。

明叔減肥後，其後頸富貴包也消失了，他表示感覺自己身體輕盈多了，下頜線明顯多了。他最感謝的是太太一直在旁的支持及鼓勵，讓他焦慮時亦能捱過去，

「愛有化腐能力，讓不可能變可能。」

不少網民在帖文下留言，指明叔減肥後判若兩人，有網民質疑明叔有否整容，因其外表猶如逆齡20歲，甚至有網民形容減肥前後的明叔猶如兩父子。亦有網民戲言，其太太彷彿「換了個老公一樣」。明叔自己亦有回應留言，指分別很大，自己也不太相信。

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但愛美一族要留意，各種減肥方法的成效或因人而異，建議先諮詢醫生及營養師等專業人士意見。

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