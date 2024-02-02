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飯戲攻心2｜讚王菀之Stephy演技達影后級　陳詠燊一個原因淚崩片場

娛樂 10:58 2024/02/02

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

陳詠燊直言暫時未有《飯戲攻心3》計劃，但歡迎任何飯氣電影宇宙的構思，可如Marvel般發展角色支綫。（陳靜儀攝）

「打開門，行出去，行遠啲。」是《飯戲攻心》首集結局的寄語。來到續集，「大佬」黃子華的確已遠走，剩下另外5位家人張繼聰、鄧麗欣（Stephy）、王菀之（Ivana）和陳湛文獨守陳家。導演陳詠燊說，今次續集聚焦於5位主角的成長，要放下過度在乎外界眼光的心，學習坦誠地面對自己。

《飯戲攻心2》片長達132分鐘，陳詠燊細膩地刻劃5人內心的遺憾、矛盾和掙扎，以及如何因著家人而拿起勇氣、踏前一步擁抱自身殘缺。這份家的羈絆使人緊密相連，會無條件地信任對方，也甘願不惜一切捍衛對方。陳詠燊藉電影訴說這些淺顯易明，卻總是被遺忘的道理，為香港人送上溫柔暖意。

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《飯戲攻心2》

3場婚禮貫穿整部電影

《飯戲攻心》用5餐飯貫穿整部電影，一家人即使疏離，有事瞞着大家，「坐埋一枱」吃飯時難免要赤裸面對。《飯氣攻心2》則以3場婚禮連結全個故事，陳詠燊形容這是向前行的成長進程。儘管是喜劇，也不能只聚焦於如何度得過癮、演得好笑：「看續集的朋友理應是愛上了這幾個角色，續集要挖深一點他們的內心世界，而婚禮正是對人生價值觀的一大挑戰，要拎最多嘅自己出嚟。」

與5位主角共同雕琢角色

上集講家庭內部矛盾，今集探討內心世界，有角色被迫面對壓抑多年的童年陰影，也有角色因衝突而驚覺自身性格缺陷。既要做喜劇，又要演得到這些複雜的情緒，靠的是導演與演員的連番深入溝通。

陳詠燊指Stephy能掌握喜劇的精要之處，更懂得修改對白營造笑位，他高呼：「快啲畀個金像獎佢！」

陳詠燊指5位主角的投入度極高，由每出一稿劇本至圍讀，都會與他一同剖析角色性格、行為動機及反應，以平衡故事情理及戲劇效果。「我們溝通緊密且深入，我覺得角色是我們共同創造出來的。例如二佬（張繼聰飾）與媽媽的關係好複雜，角色好難演，既想Monica（鄧麗欣飾）嫁得風風光光，但在過程中卻要犧牲她，好矛盾。如果劇本唔通、度得唔好，演員唔通，件事就茅。但阿聰明白，他與我一起『捽』了個情理出來。」

演員投入有愛

演員加入討論，幫助導演建構更立體和合乎情理的角色及情節。「我本身好想寫一場王菀之與林明禎吵架的戲，覺得一定好好睇。但寫完大家都覺得唔通，因為在他們的世界並不會這樣罵對方，他們真的愛彼此。雖然好嬲，也不會咁樣鬧交的；我覺得現今社會正正需要這種氛圍，這是基於演員互信而建立的。大家買票入場並非要看有多爆笑，而是看這種好溫馨、有愛的快樂。」

陳詠燊指，演員盲目收劇本、嗌場交不難，但正因他們好珍惜《飯戲》的獨有氛圍，才會如此捍衛。「圍讀時他們已說，我說不出這句對白啊導演，豬豬（王菀之飾）不會這樣說的。由他們說服我這樣做多了，不擇手段了。」

王菀之、鄧麗欣於《飯戲攻心2》演技再進化，陳詠燊力讚功力達影后級。（《飯氣攻心2》劇照）

力讚王菀之Stephy演技達影后級

因為投入，主角們費盡心力構思如何演得更好，使陳詠燊在現場屢獲驚喜，他形容5人演技再升級。「有一場Ivana與陳湛文的跳舞戲，鏡頭剛剛轉到她身上，那滴眼淚就落下了，這種準確度達荷里活級數了吧，計到好準，可以勁到咁！」

演員們偶爾更會即場加對白，令喜感再加乘。節奏明快、對白到位是喜劑的精粹所在，有一場Stephy卻反其道而行，選擇將對白變得更長更「噚氣」，原來為了配合劇情的混亂氣氛，還有豬豬（王菀之飾）的人物性格。「她竟然知道將對白加到累贅會更好笑，而又有信心演到！並非每個女演員對喜劇的掌握能達這地步。鄧麗欣真的好到不得了，給你鏡頭哭3分鐘有多難？喜劇才難演。快點給她金像獎吧！」

凌文龍於《飯戲攻心2》內原本只出一場，後來憑精湛演出，吸引電影公司為他加戲。（《飯氣攻心2》劇照）

飯氣世界無害有愛

師承馬偉豪導演，陳詠燊是《新紮師妹》的編劇。他形容《新》與飯氣系列同樣難演，因兩者故事同樣帶有一種「唔信就膠」的愛。「我的戲劇世界沒有壞人，到最後總有一份愛，你不相信的話就會變成老土的80年代電視劇。但這班演員好相信（這種愛），更演到連觀眾都相信他們是這樣的。」

如《飯戲攻心2》有一場5人爭執戲，沒有呼天搶地的演繹，大家不慍不火地道出想法，衝突間仍能看到彼此交替充當和事佬，最終因愛而和解。陳詠燊指在現實世界，未必能以戲內的方式解決。但在《飯戲攻心2》5位家人的世界中是可行的，源於他們建立了一份好深厚的愛。

家人的愛源於互信

拍攝《飯戲攻心2》期間，陳詠燊數度感觸至落淚，因他看到5人有多相信和投入《飯戲攻心2》。

有場5人跳舞戲，大家的內心都知道事情搞砸了，卻為維護彼此而裝作若無其事，繼續擁抱著跳舞。「全世界都以為他們好開心，只得他們5個內心正在哭，那個畫面是他們渾然天成地演到，因為相信大家是一家人，肉緊彼此而做到。當時我睇到喊晒，這是我拍過的戲以來最難的一場。」

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《飯戲攻心》故事圍繞家庭，上集講的是坦誠溝通，今集講的是互相信任。一家人最重要的是信任，因互信才有愛。

導演說：「電影想探索的是甚麼是信任，有句對白是：『你有冇發覺我講大話並非想說服你，而是我唔信你會肯信我。』其實那種信任不單單在於有否講大話，而是信任我不會害你、信任我是你的親人，信任我們會好。」信任是基石，是一切無條件的愛的開端，亦是《飯氣2》5位家人繼《飯氣1》後前行的課題。

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老中青陣容掀新火花

今次《飯戲攻心2》新陣容加入許多老中青演員，曾與陳詠燊於舞台劇《日新》合作的凌文龍戲內油頭垢面、滿臉暗瘡的怪人形象十分突出，更大跳勁舞。陳詠燊力讚凌文龍敬業，因他不但費盡心思醜化自己，更會為了短短一分鐘就舞蹈演出花兩三日排舞。「他度了好多嘢，犧牲好多其他演員不願意做的事，只為套戲好。」

他更會為一句對白與陳詠燊連夜討論如何修改，最終改至交片最後一秒，不論角色大小、出場多久也一樣上心。

服裝：mijosu, New Balance

化𥺁及髮型： Lisa C. Makeup Art

記者：吳霆俊

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