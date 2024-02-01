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新年節目｜江若琳首年帶囝囝逗利是別具意義　張名雅一家出埠滑雪梁麗翹訂餐廳睇煙花

娛樂 19:17 2024/02/01

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

三位靚媽已為小朋友準備好新年節目！

不少家長都會選擇在農曆新年帶子女出埠遊玩，一來小朋友放長假，二來可以避年，星級靚媽張名雅就將會帶同兒子飛到韓國滑雪度新歲；而江若琳、梁麗翹則選擇留港消費過年，而且還安排了豐富的新年節目給小朋友，同樣多姿多彩！

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江若琳首年帶BB包拜年逗利是

江若琳（Elanne）去年六月榮升做媽咪，誕下兒子蕭立鈞（BB包），Elanne笑言婚後派了四、五年利是，今年終於可以帶BB包去拜年逗利是，故不會出埠避年，要帶兒子周圍去，她笑說：「每年預五位數派利是，今年我們終於有機會收利是，我們都很開心，第一年跟BB包過年，特別有意義。」

Elanne還做足準備，已經買了拜年服裝給囝囝，讓他穿得靚靚仔仔去拜年，她又開玩笑：「逗多點利是，等爸媽今年不用出太多血，大家見到BB包就派利是給他啦，哈哈！」她更買一個小錢箱，用來儲存BB包的利是，待兒子長大就還給他。

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梁麗翹搶不到車票改訂餐廳看煙花

另一位靚媽梁麗翹（Nicole）育有一對子女，原本計劃一家人到潮州探親度新歲，順道在當地品嚐牛肉和打邊爐，怎料搶不到高鐵票，現在要留在香港過年。她透露，回潮州的高鐵一日只有一班車，八點多開賣，他們已七點多開始搶票，但搶了兩天都搶不到，雖然可以到深圳轉車，但她怕人多會不方便，加上自己很快就要開工，故唯有改變行程留港消費。

Nicole指留在香港同樣開心，她已安排了很多新年活動，包括訂了一間餐廳，可以邊睇煙花邊用餐，又會跟親戚朋友相聚。不過由於留在香港過年的關係，她笑言利是要預備多一點，預計派五位數字。

張名雅想兒子感受下雪是怎樣一回事

張名碓一家四口周圍去

兩名兒子很帥氣

喜歡旅行

張名雅一家人到韓國滑雪

至於育有兩子的張名雅（Carat ），就透露今年唱少了錢派利是：「預備了五位數，為什麼少了？因為初三會飛去外地一個星期，會跟父母、老公及兩個兒子一家人去，今次帶他們去韓國滑雪，小朋友第一次學。」她自言從小到大滑雪，在雪山向下望，都會見到一班像「鴨仔」的小朋友，他們很可愛地逐個跟隊滑下去，當時她心想：「如果有自己小朋友，都要讓他們學！」

Carat指因為之前疫情，不能飛到外地旅行，所以現在有點報復式出埠，她說：「小朋友一放假就帶他們飛，已經去過不同地方，暑期、聖誕節都有去，聖誕去了泰國，當時香港超級凍，泰國超熱。所以新年就去凍一點地方，真正過冬天，凍到下雪，讓兩個兒子體驗一下，因為香港只有人造雪。」她指兩個兒子，一個五歲，一個六歲，除了書本上學習外，也希望他們出去看看世界，感受一下下雪是怎樣一回事。

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責任編輯：Kiwi Lee

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