甄子丹演經典美劇《功夫》電影版　導演形容丹爺：真正的武術大師

▲ 甄子丹將演出新版《功夫》。

「宇宙最強」甄子丹繼去年在《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4）演盲眼殺手搶盡鏡後，今日（2月1日）美國電影網站報道，丹爺將與《殺神》首集導演David Leitch合作翻拍70年代人氣美劇《功夫》（Kung Fu）的電影版。

導演David Leitch形容丹爺指：「甄子丹是位非常有才華的演員，也是位動作電影傳奇人物，能夠有位真正的武術大師來領導這國際作品，是我們的榮幸。」

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劇集最初由李小龍構思

70年代美劇《功夫》由大衛卡列甸（David Carradine）主演，在劇中演少林寺弟子草蜢仔金桂祥。當年劇集播出後，令美國掀功夫熱。而大衛卡列甸伙在2003年於向功夫片致敬的電影《標殺令》（Kill Bill）系列演終極大反派。

而據李小龍遺孀Linda憶述，《功夫》此劇由李小龍構思的《Warrior》為藍本改編。當時向華納兄弟提交意念及要求當男主角，可是因當時電視台不肯起用華人當男一，於是李小龍由此不滿決定離開美國回港。

結果，他後來拍出《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》一系統經典成一代功夫巨星，更被荷里活邀請主演電影《龍爭虎鬥》。

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