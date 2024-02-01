遺愛人間｜14歲女意外腦死猝逝　港媽忍痛捐器官救5人　聞受助女孩成家：如見女兒長大

「器官捐贈我覺得是女兒另一種生命的延續！」20多年前，面對14歲小女兒的突然離世，作為母親的程太直言至今仍然相當痛心。而對於當日女兒離世後捐贈器官的決定，她則表示其實除了幫人，自己從中亦有意外得著。直到現在，她仍不時收到受助人感謝的信件；有受助的女孩更已經長大成人，成家立室，令程太感覺女兒正以另一種形式重生。

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20多年前的一天，程太回家時卻發現年僅14歲的女兒，躺在地上一動也不動，於是立即報警將女兒送到公立醫院搶救，可惜翌日醫生便宣佈她已腦死亡，最終證實不治。她大嘆當時十分傷心，腦海根本一片空白，但大兒子當時卻問起她會否考慮將妹妹器官捐出，以延續她生前一向樂於助人的性格。

「本來不想捐的，我們一家人從沒商量這種事，細女也沒簽過器官捐贈卡。但大兒子跟我說，細女自小喜歡幫人又孝順，如果可以幫到人她一定很樂意，結果我就簽了同意書。」

程太最終同意將女兒的心、肺、腎及肝全數捐出，成功令5名器官衰竭病人重生。廿年後的今天，程太指仍然不時收到受助人的感謝信件，其中一位與女兒年紀相約的小女孩，亦有寫信予程太表示多謝當日她一家人的無私之舉，才能令自己長大成人，更成為了一位媽媽。

「我收到這女孩的信，亦恍惚見到我女兒長大成人般，我心亦有所安慰。我很開心又感動，看到他們健健康康，還有了下一代，感到囡囡幫的不止一個人，更是一整個家庭。」

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香港腎科學會主席，腎病科專科黃思豪醫生表示見過不少捐贈器官的家人其實會可以從過程中，得到喪親的治癒，因此，十分希望大眾增加對器官捐贈的接受與支持。

器官捐贈聯絡主任鄧婉儀表示像程太這樣開明又樂於助人的家屬不少，但也有些家屬始終不願簽下器捐同意書，令器官捐贈流程困難重重；呼籲年青人登記器官捐贈名冊，並將你的意願告訴你的朋友及家人知道。

香港腎科學會委託香港醫護聯盟今日(2月1日)公佈「年青人器官捐贈意願及認知問卷調查」，發現300名年齡介乎12至35歲受訪者中，75%受訪者表示願意離世後捐出器官，其中22至24歲表現最積極，近9成表示願意；最小年齡組別12至15歲亦有近6成表示願意。至於不願意器捐的受訪者，表示主要原因是認為自己尚年輕，不考慮器官捐贈的事情（65%），以及不願意把器官捐贈給陌生人（65%）。

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記者 : 容惠玲