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港大變景點︱內地遊學團湧入港大變翻版土瓜灣　街坊斥大巴塞爆擾民：俾返條路行

升學教育 19:07 2024/02/01

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近日有大量內地遊學團湧入香港大學參觀，旅遊大巴塞滿狹窄道路，孫小姐向TOPick投訴內地遊學團大巴及學生擾民，希望港大和政府正視問題。

內地旅行團因集中在土瓜灣一帶購物及用膳，對居民造成滋擾，原來對面海的香港大學最近也成為內地遊學團熱點。TOPick接獲讀者孫小姐投訴，指內地遊學團大巴每天泊滿旁邊薄扶林道的窄路，每團有數十名學生上落，以放學時間情況最嚴重，家長被迫帶小朋友行出馬路非常危險，希望政府和港大能正視問題。

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港媽：小朋友被迫行馬路

港媽孫小姐表示，內地學校進入寒假後，便出現了很多遊學團湧到香港大學，她見到每日都有大批內地中小學生跟團參觀，導致港鐵香港大學站A1出口附近、港大校園旁的薄扶林道泊滿旅遊大巴，大批中小學生上落車，塞爆該段狹窄的路段。

有時內地遊學團學生在放學時間上落車，又不守秩序，霸佔了整段路，家長和學生迫被行出馬路好危險。

內地遊學團的學生沒有排隊上車，令路段更擠塞。（讀者孫小姐提供相片）

港大職員：非校方安排

孫小姐指該狹窄路段沒有圍欄，被大巴看中做上落客位。由於人數眾多，港大有派出交通督導員出來視察，但沒有阻止。包括孫小姐在內的家長曾向交通督導員投訴內地遊學團擾民，交通督導員僅回覆沒有辦法阻止，因港大是門常開，任何人都可以進入校園。而那些內地遊學團亦非港大校方安排，是他們自行組團參觀。

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湧入港大飯堂進食及訪問

事件最近亦引起西環街坊討論，孫小姐引述有港大學生大呻，近日有很多內地遊學團入校園參觀，帶隊職員或老師更曾走入飯堂以普通話訪問他們。

以訪問港大學霸作招徠

孫小姐在小紅書亦翻查到很多內地遊學團以參觀香港大學作招徠，甚至寫明由港大研究生的學長學姐帶隊，了解「港大學霸的一天」、「開啟孩子的名校夢」，部分更稱有機會有港人飯堂用餐，提早感受大學生活的美妙。而一名港大研究生日前在小紅書分享道，被遊學團的小學生用問卷訪問，還嘲諷她12時起床太晚，不符合「學霸的一天」。

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盼港大疏導旅遊巴 窄路加設圍欄

孫小姐希望港大能協助疏導內地遊學團的旅遊大巴，安排其他位置予大巴停泊，例如前少少較闊的位置，避免意外發生；亦希望港府能在涉事路段加設圍欄，以免成為大巴上落客位，「居民不必被迫行出馬路，最好政府有關方面可以來視察一下！」

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記者：林綺玲

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