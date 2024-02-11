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減肥謬誤｜束腰瘦腰恐自欺欺人　肋骨被迫往內擠壓內臟　專家：內臟恐移位受損【附8大瘦腰食物】

食用安全 11:00 2024/02/11

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台灣有物理治療師指出，長期穿著腰封、塑身衣等塑形衣物有機會令內臟移位受損。

愛美之心人皆有之，市面上不少腰封、塑身衣等塑形衣物，在改善身體線條的同時宣稱能夠瘦腰、消除肚腩。不過台灣就有物理治療師指出，長期穿著這類衣物不但無法令脂肪消失，還有機會導致臟器受損，對身體造成極大傷害。

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台灣物理治療師「三個字SunGuts」近日於個人Facebook專頁發文，表示「束腰的瘦不是真的瘦」，穿上腰封雖然能夠加強身體曲線，但穿久了會對身體造成傷害。他解釋，腰封的原理是透過物理性壓迫肋骨，將肋骨往內及往下壓，從而達到凸顯腰部線條的效果。

正因為腰封是物理性壓迫身體，所以長期穿著腰封不但無法令腹部脂肪消失，甚至還會擠壓內臟，最終有可能導致內臟移位、臟器受損，可謂弄巧成拙。他強調，在追求外觀好看的同時，切記腰封這類塑形衣物還是適度使用即可，以免危害身體健康。

針對此問題，有「台灣減肥教父」之稱的邱正宏醫生亦曾在個人網站撰文，指出自古以來就有人嘗試利用外力加壓以改變身體線條的方式，具體例子如中國歷史上的纏足文化、東南亞長頸族利用銅圈將脖子拉長等等。而利用彈性繃帶、調整型內衣或是丹數適當的緊身褲襪等衣物進行局部加壓，對細胞施以「接觸性抑制」以縮小細胞體積，的確有可能達到局部塑身的效果，但前提是必須達到「時間夠久、力道夠大」的要求，而且亦有機會出現各種副作用與風險。

邱正宏表示，要達到瘦身效果，最好是在減肥過程中對局部加壓；反之，如果在加壓的同時沒有控制體重，便無法達到理想效果。他亦提醒，使用塑身衣時切記要量力而為、循序漸進、持之以恆，一旦出現皮膚發紅、發癢、末梢疼痛、血液循環不良，或頭昏頭痛等副作用，就代表使用過度，應停止使用，避免釀成憾事。

8大瘦腰食物

營養學家Charlene Wong曾在Instagram建議8款食物助瘦腰，當中只要懂得選擇，看似肥膩的花生醬原來亦有瘦腰功效。

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