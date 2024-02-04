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頭髮護理｜宅女不出門拒打理　連續10日無洗頭毛囊塞　頭髮現1惡果籲別懶洗【附正確洗頭步驟】

醫生診症室 11:30 2024/02/04

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

即使不用出門，也要注意個人衛生。內地一名女子發文分享，稱曾試過10天沒有洗頭，結果毛囊堵塞、頭皮發痛，加上油脂累積，令她怎樣洗頭也洗不乾淨，掉髮問題亦十分嚴重，至20多天後情況才慢慢改善。有本港皮膚科專科醫生曾接受訪問，就解構洗頭頻密程度，亦教大家正確洗頭步驟。

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廣東一名女網民上周二（1月23日）在「小紅書」發帖，表示曾經因為懶得出門，最高記錄試過10天沒有洗頭，結果出現毛囊堵塞，令頭皮產生痛楚，「痛到頭皮一碰到東西就開始痛！太久沒洗，然後頭髮已經定型了，你去挪到那個位超級超級疼」。

事主形容10天沒有洗頭，結果怎樣洗頭也洗不乾淨，10天間累積的油脂也未能完全清洗乾淨，「後面的5、6次洗頭，頭髮一掉一大堆」。直至20多天後情況才慢慢有改善，她便提醒網民：「奉勸各位回家的大學生別拖著不洗頭，真的，聽我的，別以為不出門就可以不洗頭，弊大於利的。」

網民分享經歷

不少網民看到帖文後也有同感，形容多天沒有洗頭後，頭皮會產生痛楚，頭皮、掉髮問題亦變得嚴重，建議其他網民也要勤加洗頭：「不能懶著尤其油頭」、「長時間不洗頭會脂漏性皮膚炎」、「差不多一個星期洗一次頭，頭髮掉得懷疑人生」。

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洗頭頻密程度視乎頭皮油脂分泌

一般人都以為每天洗頭才能保持頭皮和頭髮乾淨，但本港皮膚科專科醫生胡惠福曾接受《晴報》訪問時表示，洗頭頻密程度主要視乎個人頭皮油脂分泌情況而定。一般而言，如果頭皮油膩、大汗或曾使用頭髮造型產品的人士應每天洗頭1次，但如頭皮屬乾性或甚少出油的人士，每隔2天洗頭1次也可。

他又指洗頭次數不宜過多或過少，「洗頭次數過多，如每天3次或以上，可能過度洗去頭皮保護皮脂，令頭皮變得乾燥痕癢。至於長期不洗頭，也可導致頭皮積聚油脂污垢，產生脂溢性皮炎、毛囊阻塞等」。

1招分辨頭皮性質

市面上有針對不同頭皮性質的洗頭水，最簡單可分為油性、中性、乾性3種。不過有不少人並不了解自己的頭皮性質，買錯洗頭水造成頭皮痕癢、頭屑、頭油等問題。胡醫生提醒，油性頭皮宜選擇針對控油洗頭水；中性頭皮則避免選用控油配方洗頭水；而乾性頭皮宜選擇保濕滋潤洗頭水。他又分享一個小測試，助大家分辨自己的頭皮性質。

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正確洗頭步驟

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