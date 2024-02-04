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賣蝨致富？｜出價$10一隻　網民1原因徵活床蝨　苦主們反應熱烈：一個單位幾千隻【附10大床蝨黑點】

保健美顏 15:24 2024/02/04

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熱門 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

床蝨都可以賣到錢？有網民近日發帖稱為開滅蟲公司的朋友徵收活床蝨，出價10元一隻，旋即引起討論，吸引一眾受蝨患困擾的苦主留言，更有人指屋苑有單位藏有數千隻床蝨，笑言：「發達了」。

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該名網民於Facebook群組「香港滅蟲關注組」，稱朋友的滅蟲公司最近試新殺蟲藥，希望為他徵得活床蝨，出價$10一隻，

「朋友滅蟲公司想用床蝨試新殺蟲藥，想收集活床蝨，一隻10元，可上門收，有意PM。」

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網民反應熱烈

帖文引起討論，網民反應頗為熱烈，留言稱「呢次我發啦」、「如果屋企有床蝨，不如你上嚟收番$10隻畀你捉走」；有網民表示自己工作的屋苑有單位出現床蝨問題，單位內有數千隻床蝨，更貼出照片作證，令其他網民笑言：「發達了」。

10大床蝨黑點

滅蟲公司「德國巴斯害蟲防治」負責人阿臣解釋，床蝨之所以「難搞」，一般都是因為住戶未能立即察覺和處理，令床蝨迅速擴散，尤其長者被床蝨咬後的感覺不太明顯，因此未必知道惹上蝨患，所以較難斷尾。床蝨入屋後，較常匿藏在特定位置，以下為10個家居床蝨黑點：

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