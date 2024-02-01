【西九文化區】故宮文化博物館和M+在年初二至年初四維持開放　今年只在年初一休館

▲ 西九香港故宮文化博物館和M+在年初二至年初四維持開放，今年只在年初一休館一天。 (政府新聞處圖片)

西九文化區宣布香港故宮文化博物館及M+在農曆新年開放安排，今年只在年初一(2月10日)休館一天。

為配合農曆新年期間的旅客高峰，香港故宮文化博物館及M+將於2月11日 至13日（年初二至年初四）維持開放，兩間博物館只會在2月10日（年初一）休館，於2月11日（年初二）的開放時間為上午10時至下午4時。訪客最快可於下周初經西九文化區的網上平台購買兩間博物館2月11日（年初二）的入場門票。

香港故宮文化博物館內的四間餐廳（Crepes & Bakes、Cupping Room、下江南及璟瓏軒）將於2月11日（年初二）開放營業，館內的博物館商店及金玡居餐廳則於2月12日（年初三）開始營業。

M+館內的三間餐廳及咖啡廳（ADD!、CURATOR Creative Café at M+及CVIEW「華」）、M+會館及M+商店將於2月11日（年初二）開放營業，M+小舖則於2月12日（年初三）開始營業。

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責任編輯 李志強