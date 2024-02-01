【非法性交】消防教師等6男涉與女童非法性交　控方加控作出猥褻行為等罪押後作交付高院程序

▲ 被告黃栢康。

14歲女生疑在交友程式認識陌生男子後發生性行為，6男被控非法性交等罪，包括教師、消防員及YouTuber等，案件今（1日）於西九龍裁判法院再訊。控方表示加控及修訂控罪，並指本案為高等法院案件，申請押後作交付程序。裁判官將案押後至3月14日於東區裁判法院再訊，除40歲男教師外，各被告均續准保釋。

6名被告為譚兆竣（25歲，教師）、陳家明（30歲，地政主任）、吳啟正（21歲，工程實習生）、曹杰庭（28歲，消防員）、文家榮（40歲，教師）及黃栢康（25歲，YouTuber），文及黃均未有律師代表。

▲ 被告吳啟正（左）。

案件今再提訊，控方今加控各被告1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，以及加控黃1項襲擊致造成身體傷害罪，另修訂原有控罪。

控方指索取法律意見後，確定本案為高等法院案件，申請將案件押後至3月14日，轉介至東區裁判法院作交付程序。控方指，除文因未能提交保釋金而需還押外，其餘被告均獲准保釋，控方另不反對各被告保釋。裁判官將案押後至3月14日於東區裁判法院再訊，除文外，各被告續准保釋。

經新增及修訂控罪後，6人現時各被控1項非法性交罪及1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，控罪指各被告分別於2023年5月3日至6月2日期間，在荃灣福來邨某單位、悅品酒店（荃灣）、葵涌旭逸酒店（荃灣）及香港荃灣絲麗酒店，向年齡在16歲以下的兒童X，作出嚴重猥褻行為及非法性交。

曹另被控未經同意下作出的肛交罪，指他於同年5月29日，在葵涌旭逸酒店（荃灣）某室與X作出肛交，而在肛交時該人對此並不同意。黃另被控2項襲擊致造成身體傷害罪，指他於同年6月2日，在荃灣絲麗酒店某室及升降機內，襲擊X致造成身體傷害。文另被控製作兒童色情物品罪，指他於同年6月1日，在葵涌旭逸酒店（荃灣）製作兒童色情物品，即兩張X的全裸照片。

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記者：梁錦麟