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【23條立法】生產力局表態支持　陳祖恒︰有助締造優質營商環境

政治 20:00 2024/02/01

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生產力大樓。（生產力fb圖片）

《基本法》23條立法正進行諮詢，生產力局表示全力支持政府盡快完成立法，堅定履行維護國家安全的憲制責任，應對各類安全風險。

生產力局表示，23條能與《港區國安法》有效銜接，全面落實全國人大《528決定》，以「組合拳」的方式，為香港的長期繁榮穩定共建更安全和穩定的國安屏障。

身兼立法會議員的生產力局主席陳祖恒表示，23條立法是香港特區的憲制責任，亦是國際社會通行的做法，更是民心所向。他認為立法有助於締造優質營商環境，為香港推動創科產業和新型工業化提供最佳制度保障，以提升市民福祉，實現高質量發展。

保監局：將與業界保持溝通助掌握立法內容

保險業監管局亦發表聲明，歡迎政府就《基本法》23條展開諮詢和立法工作，以完善法律制度、維護國家安全和保障社會穩定，為香港的金融和經濟發展奠下堅實基礎。

保監局主席姚建華先生說：「這次的立法工作是履行憲制責任的重要一步，有助締造安全有序的營商環境，加強投資者的信心，鞏固香港作為國際金融中心和環球風險管理中心的地位。我們支持特區政府向各持分者就立法工作進行解說，並將與保險業界保持緊密溝通，協助業界清晰掌握立法內容。」

建造商會：全力支持以奠定國家安全的基石

香港建造商會（「建造商會」）全力支持特區政府履行憲制責任， 完成《基本法》第 23 條立法，以奠定國家安全的基石。 建造商會一直支持特區政府所有有助促進社會穩定和諧、鞏固營商環境的立法建議和 措施，包括《基本法》第 23 條立法，讓市民安居樂業，百業興旺，是整個建造業由承 建商至前線工友的共同願景。

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記者：戴朗希

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