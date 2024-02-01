許冠傑演唱會丨歌神3月紅館開騷明天開售　半數門票售$380盼港人留港同樂

▲ 歌神許冠傑今日出席演唱會記者會。

繼去年4月的「許冠傑此時此處演唱會2023」，歌神許冠傑（Sam）宣布將於本年3月30至4月1日，一連三日晚8時15分假紅磡香港體育館舉行「許冠傑最緊要好玩演唱會2024」，門票將於明天（2月2日）起在城市售票網公開發售。



是次演唱會適逢復活佳節，不少港人或計劃趁長假期到外地旅遊。Sam則留港舉辦演唱會，希望與歌迷同樂，歡度一個開心又難忘的復活節。與去年一樣，超過一半座位門票售價380元，希望更多觀眾可入場。Sam十分期待與歌迷見面，一齊開開心心玩返夠本。

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▲ 許冠傑歌迷現身撐偶像。

演唱會主題「最緊要好玩」

去年演唱會，Sam獻唱一系列經典廣東話名曲，一眾歌迷紛紛表示意猶未盡，希望Sam能再下一城。一向愛錫歌迷的Sam隨即密鑼緊鼓籌備，終落實成事。

是次主題為「最緊要好玩」，正如同名歌曲的歌詞所說：「其實開心好簡單」。

他會一如既往以歌會友，邀請歌迷點唱心水曲目，以及邀請全場觀眾萬人大合唱！今次Sam將以全新歌單和嘉賓陣容回歸舞台，盼為歌迷帶來新鮮感，與眾同樂。

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馬榮成向許冠傑送紀念品

許冠傑於今日舉行的記者會上，在維港前即席高歌，及後演唱會出品人陳淑芬與馬榮成分別向他送贈其1983年首個紅館演唱會的工作證及許冠傑人像畫作，別具紀念價值。



而許冠傑一向喜歡與年輕人合作，香港兒童合唱團在去年曾用他的歌開音樂會，當時Sam亦有入場觀賞，認為演出十分精彩，令他很感動。所以萌生念頭，邀請100位小朋友作嘉賓同台演出，指屆時一定會很好玩，亦非常配合是次「最緊要好玩」的主題。