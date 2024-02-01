【潮流盛事】ComplexCon 3月本港首舉行　料逾3萬年輕高消費客朝聖

▲ 首度衝出美國引入香港的潮流文化界盛事ComplexCon，3月22至24日在亞博館舉行。（大會提供）

本港今年3月藝術月將有連串盛事舉行，由首度衝出美國引入香港的潮流文化界盛事ComplexCon打頭陣，3月22至24日在亞博館舉行，展出200多位國際知名潮流藝術家的品牌及裝置，集合藝術展覽及市集、Hip Hop音樂會、美食於一身。

主辦單位料，3日至少吸引逾3萬人次入場「朝聖」。早前開售最貴逾4,000元周末套票已火速售罄，明日（2日）起發售單日票，最平380元起。

美國多媒體文化平台Complex旗下全球潮流文化盛事ComplexCon首次衝出美國，亞太區頭炮落戶香港，獲文化藝術盛事基金支持，3月22至24日在亞博館舉行。將Complex引入香港、大中華地區獨家營運商「Complex中文」，負責人黃思遠表示，ComplexCon將是本港3月首個藝術盛事，跟接有Dior時裝展，以及Art Basel，香港將成全球藝術界焦點，有助延長他們留港時間。

ComplexCon香港由日本著名平面設計師兼街頭藝術家Verdy出任藝術總監，他是潮牌Wasted Youth、Girls Don't Cry 兩大品牌創辦人，早年亦曾來港展出，去年為BLACKPINK的世界巡演擔任藝術總監。

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今次3日活動使用亞博館7個展館，黃思遠說，媲美在美國的規模，既有展出藝術作品、發售潮牌產品，Hip-Hop演唱會，亦有美食，帶來沉浸式體驗。

活動有200多個國際知名潮流藝術家品牌，包括備受潮界追捧由陳冠希創辧的CLOT；另有擅於二次創作的美國潮牌VandyThePink，其招牌漢堡及薯條圖案的產品備受熱捧，更同不同品牌有聯乘創作。還有以「鴿子」為標誌的紐約街頭服飾品牌Jeff Staple，以及本地潮界代表葛文輝、台灣潮界GOOPiMADE等，稍後公布更多參與品牌。黃思遠透露，多個國際著名潮牌將有聯乘限量產品，料成搶手貨。

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黃思遠說，有2款活動門票，明日（2日）起發售單日票，最平380元可參與首天潮流市集；而演唱會及市集全日套票，介乎780元至1,280元。早前開售3日套票及VIP套票，分別2,380元及4,780元，4小時火速售罄，「反應好熱烈，作為潮流盛事，會引來年輕及高消費客入場。」

演唱會陣容強大，獲獎無數的當紅Hip-Hop人物 21 Savage、南韓Hip-Hop歌手pH-1將最後一晚壓軸演出。

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闊別樂壇多年的陳冠希夥拍MC仁及廚房仔組成的「三角度」將在首天演出；還有韓國著名Hip Hop唱片公司AOMG多位歌手，包括Simon Dominic等，內地代表劉柏辛、台灣代表婁峻碩、本地代表Novel Fergus。

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黃思遠表示，保守估計3日共有逾3萬人次入場，其中3成是旅客，早前已在內地及其他地區宣傳，若反應好，明年有望再辦。

ComplexCon活動詳情

日期：3月22至24日

地點：亞洲國際博覽館

展覽：逾200位國際知名潮流藝術家及創作者參與，展出作品及裝置，包括CLOT、VandyThePink、Jeff Staple、葛文輝、GOOPiMADE等

潮流市集：發售各式潮牌產品，部分聯乘產品限量發售

演唱會：一連3日Hip-Hop演唱會，歌手包括美國著名饒舌歌手21 Savage、南韓Hip-Hop歌手pH-1、陳冠希與MC仁及廚房仔組成的「三角度」、韓國AOMG多位歌手包括Simon Dominic、Loco、GRAY、Woo Won-Jae、Coogie等，內地代表劉柏辛、台灣代表婁峻碩、本地代表Novel Fergus

門票：2月2日（明日）發售單日票

單日票：380元 - 潮流市集（23/3）

780元 - 演唱會T3觀看區+潮流市集

980元 - 演唱會T2觀看區+潮流市集

1,280元 - 演唱會T1觀看區+潮流市集、優先入場通道、GOAT Talk優先入場、提前2小時入場

周末門票：2,380元 - 22/3-24/3 三日演唱會T2觀看區、23/3-24/3 兩日潮流市集（售罄）

VIP門票：4,780元 - 22/3-24/3 三日演唱會T1觀看區、23/3-24/3 兩日潮流市集、限定官方周邊禮包、VIP休息區、優先入場通道、GOAT Talk優先入場、提前2小時入場（售罄）

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記者：吳雋妍