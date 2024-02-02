正能量丨創意藝術互動展覽 聽看青年心聲

▲ 聽看療癒

你是否願意停下來，一秒、一分鐘、一小時，細看年青人的創作，聽聽他們的故事，挑戰、挫敗、情緒波動？

始於1994年的非牟利慈善團體「藝術在醫院」進駐JCCAC賽馬會創意藝術中心後，今起一連3天呈獻與K&K Charity 、Artzwell合辦的首個節目「聽．看．療癒」- 創意藝術互動展覽。誠邀大家欣賞青少年人以藝術去盛載、隨音樂去釋懷，從二十個「療癒碗子」、十六張夢的畫作等不同媒介，展示藝術療癒的力量。

表達藝術治療師鄺文傑預告，展覽包括他之前所辦表達藝術解夢六節小組參加者的歷程分享，有輟學17歲男生重拾勇氣的故事，也有其他治療師帶領年青人創作的視覺藝術、音樂和戲劇作品。

沒自信、不被明白、精神壓力、讀書壓力、家庭衝突 、情緒困擾……都化作看到光和希望的色彩。 無論你是年輕人、家長、老師、社工、助人專業、藝術工作者、無任何特別身份人士，這個展覽或許給你一些新發現和共鳴，體驗創意療癒的著地感。

創意藝術治療互動展覽

聽 ‧ 看 ‧ 療癒

日期： 2024年2月2日至4日 (星期五至日)

時間： 下午4-7時

地點： 藝術在醫院 九龍石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心8樓 L8-07

Whatsapp查詢: 6469 8776

責任編輯：姚沛鏞