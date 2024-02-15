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【急症室加價】前醫局高層：市民難接受加價仍排8個鐘 倡重推就近私營診所

社會 00:00 2024/02/15

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熊志添表示，急症室收費要貼近私醫水平，不容易訂加價幅度。(王韻青攝)

政府統計處推算，本港於４年後，長者數目佔人口比例百分之25.3。面對老齡化海嘯，醫療需求日漸殷切，TOPick一連兩集專訪醫管局新界東及九龍中聯網前總監熊志添，剖析醫療系統的現況，以及如何應對人口老齡化來臨。

對於政府正檢討公立醫院急症室收費。熊志添認為，不容易訂加價幅度、而按緊急程度分層收費、甚至拆件收費，實際操作複雜，難判斷是否具成效。

他認為，如純粹透過加價手段，但輪候時間沒有大改變，難以說服市民支持。他指，雖然20多年前於急症室旁開設私營診所未受病人歡迎，但今時今日緊急程度低病人數目增加，如重推並能成功爭取私家醫生支持及參與，料可以有助分流病人。

 

公立醫院急症室於2002年前是免費服務，首次收費訂價為100元，直至2017年加價至現時的180元。曾於醫局九龍中聯網總監的熊志添憶述，當年首次加價時，廣華醫院由於鄰近市區，求診人次有約一成跌幅，但伊利沙伯醫院並非位於鬧市，影響相對輕微。

每次加價均會惹來社會不同持分者的反響，而加價是否能壓抑需求，一直是多年迷思。有前線醫生質疑，加價難以杜絕乞丐、道友、劏房戶等「剛性需求」。熊志添指，近年癮君子求診數目已有減少，但同意各地區急症室生態、以及挑戰不盡相同，成效未必能全然透過加價反映。

政府指需調節收費是因為急症室出現濫用，如何定義何謂濫用是近數月爭拗話題之一。熊志添亦表示，有親戚因血壓升高而希望入急症室，後來他來到後檢查後，血壓稍為下降才打消念頭。他表示，不少市民難以判斷是否應去急症室，「很多人都盡了能力不去急症室，但不去不得咁解」，加價尤如「懲罰」這些人。

就濫用的個案不多，為了細的群組，令到大的群組受到不方便，我認為不公平。

 

醫務衛生局局長盧寵茂曾提到，日後急症室等公營服務打算採用者自付方針，希望緊急程度較低加至與私醫水平相若。熊志添提到其中一個憂慮是如何𨤳訂加幅。他表示，私家醫院門診單是醫生費已需4-500元起，應加多少成疑問，擔心私醫乘勢加價。他認為，政府正考慮就緊急程度收費， 甚至有傳拆件收費，運作會十分困難。

如果你話要拆件收費，對於實際運作好困難，醫生話要照張X光睇下有無肺炎，個病人話收錢唔好啦，咁個醫生點做呢，佢唔識做。

 

政府最終是否應拍版通過改變收費模式，熊稱指自己「比唔到答案」，不過認為需有效紓壓，關鍵在於要給予市民「真選擇」。如果急症室加價，但市民依舊仍需輪候長時間，難令市民接受，「要收貴，一定要有啲嘢比人；無理由比200幾蚊，我都仲要等8個鐘。」

他指，急症室的癥結在於當有情況緊急病人，緊急程度低病人輪候時間亦相應拖長。2000年曾試行急症室就近門診，不過病人參與度低，最終只推行4個月便擱置。熊志添認為政府應思考是否重推，「病人可以比多少少錢，但唔使等咁耐」，

當年夜間門診你係瑪麗(醫院)，瑪麗可以等幾耐，唔會等好耐，但擺係威爾斯(親王醫院)，效果可能會有不同。

 

他指，「當有返一兩個醫生助陣24小時，或者夜晚先係到，如部分是私醫，就唔會拎走哂其他醫生」。他亦指，推門診的另一好處由於病人非緊急，亦可留待日後進行化驗，料可輕微減輕壓力，不過關鍵是私家醫生肯參與。他以荷蘭為例，指當地普通科醫生夜間要到急症室看診，亦要上門出診。雖然兩地醫療體制有別，但認為開設「另一條隊」值得借鏡。

急症室旁開設私營診所計劃小檔案

2000年8月推行

瑪麗醫院和屯門醫院急症室試行，無須預約

每三小時平均求診人次只有4.5人

推行4個月後擱置

 

多年來，醫管局亦於服務流程上希望減輕急症室壓力，其中於2007年起於屯院及伊院推出急症病房，後擴至全港公立醫院；伊院亦推出快速應變部隊，派出資深醫生先為部分病人作簡單診斷。熊志添表示，急症醫學趨向專門化是世界大勢所趨，是一個歷史進程。不過他形容，他當年實習及現時病人人數相近，「不過當時個個行得走得，呢家唔少要訓係床」。他指，面對人口老化，全個世界急症室都要等床，料仍需花不少心思紓緩壓力。

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記者：陳展棋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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