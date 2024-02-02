東張西望丨阿伯搭港鐵疑偷𥄫選美冠軍　網民圍插拍攝者賤格卑鄙

▲ 《大閘蟹小姐競選》冠軍鍾雨璇被阿伯「偷𥄫」？

不少香港女生也愛穿瑜伽褲外出，喜歡其舒適感，早前就有女生身穿瑜伽褲、運動背心搭港鐵，誰不知就疑似被一名阿伯「偷𥄫」，有網民就拍下相片並放至討論區公審阿伯，成為熱話！

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阿伯偷𥄫瑜伽褲港女？

網民上載4張瑜伽裝女生身在港鐵內的相片，從相中所見，穿運動背心、瑜伽褲的長髮女子挨近車門，而她的前方就有一名戴口罩的阿伯，阿伯輕輕低頭、眼睛疑似望向女子的心口！

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網民各有意見

對於此事，不少網民把矛頭指向拍攝者：「我反而覺得影果個仲賤格卑鄙」、「我想問下揸機嗰個行為叫咩？」、「阿叔無戴心口袋嗰副眼鏡，有理由相信佢其實唔係好睇到」，又有網民覺得女生慘被評頭品足甚為無辜。

有指相片不是最近所拍，皆因相中女生是夏天裝扮的。

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涉事者為選美冠軍

有網民發現事件中的港女是37歲藝人鍾雨璇（Ophelia），樣靚身材正的她是比賽常客，曾參加2009年的《超級巨聲》、2011年的《香港小姐》、2022年的《尾二一屆口罩小姐選舉》，並在2012年的《工展小姐選舉》、2016年的《大閘蟹小姐競選》中奪冠。

她曾推出過不少單曲，又曾亮相ViuTV、開電視的節目任嘉賓。

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「真心有啲唔舒服嘅」

日前，《東張西望》找來鍾雨璇就事件回應：「其實係舊年啦，排完舞就跑去地鐵站，當時就著住件瑜伽衫，因為排舞方便啲嘛。咁我都唔知嘅，我一路都keep住㩒手機、唔知有人影到我。其實自己做嘢又冇留意，咁我諗個伯伯都可能畀人哋話或者影響到佢，我都唔好意思。」

她說：「真心有啲唔舒服嘅，將來有啲女仔做完運動，可能搭公共交通工具，希望大家唔好攞部手機不停影，因為大家都有私隱。」

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