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帶病上班｜男子抱恙駕車上班　下落不明女兒急尋人　座駕流浮山尋回附近有男屍

都市病 10:40 2024/02/02

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67歲男子陳志強疑感冒未癒，周三（1月31日）抱恙駕車上班，同事途經城門隧道時，曾見事主的座駕停泊在隧道外，當返抵公司後，卻一直未見他出現。事主家人遍尋不獲，同日報案。警方最終在昨日（1日）於流浮山青山操炮區附近發現一具男性屍體和一架私家車，證實死者為陳志強。

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據事主女兒周三在社交平台發文指，父親當日早上7時由沙田住所駕車前往青衣一驗車中心上班期間失蹤，家人已於當晚7時30分報案。她盼如有市民於早上駕車沿沙田經城門隧道往青衣，曾見過其父駕駛的灰藍色本田Civic蹤影，可聯絡警方跟進。

有事主同事表示當日曾路經城門隧道，發現陳志強座駕停在路邊，後面停有一輛客貨車，當時不以為然，但陳志強自此未有在公司現身，其座駕亦不知所終。

警方事後聯絡電訊商協助，有指曾發現事主的電話訊號，於當日下午一度在元朗、下白泥等位置出現。警方最終於昨日上午在青山操炮區一個射擊練習場附近發現其座駕，並在車輛前十多米處尋獲倒地事主，惜當場證實不治。他身上財物完好，現場沒有任何遺書。調查發現，事主駕車駛入上述路段時，曾發生一宗交通意外，雙方司機自行和解，並沒有報警，亦無人受傷，及後死者駛往上址。

據報，事主近日感冒不適，妻子曾勸他請假休息；但農曆新年將至工作繁重，事主堅持上班，惟疑因身體不適心神恍惚，出門後一度折返家中取銀包及電話才駕車上班。

流感具死亡風險

對於流感的風險，衞生防護中心曾表示，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。當中，同時患上流感與2019冠狀病毒病的患者有較大可能出現嚴重併發症和死亡，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要，尤以兒童、社區安老及居於院舍的長者更應盡快接種。

家庭醫學專科醫生趙志輝曾受訪指出，流感疫苗是季節性人類流感疫苗，主要預防一年內兩個流感高峰期，包括冬季的1月至3月及夏季的7月至8月，一般情況下每年都需要接種流感疫苗針，可預防甲型流感及乙型流感。

據衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會建議，本港以下人士應優先接種季節性流感疫苗：

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本港家庭醫生林永和曾接受訪問時指出，一般感冒、流感和新冠肺炎的症狀非常相似，例如咳嗽、發燒、流鼻水等，但流感症狀一般來得比較急速，

「可能原本好健康，短短幾個小時就發高燒四肢無力，咁就有較大機會係感染流感而非一般感冒。」

林醫生提醒甲型流感有機會引致嚴重併發症，最嚴重可引致死亡，建議一旦出現感冒病徵後應盡快求醫，如出現以下情況應考慮立即入院：

  • 含氧量持續低於95／心跳持續在每分鐘100下以上
  • 出現抽筋／持續嘔吐
  • 神志不清／步履不穩

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