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互相比較︱勸人不必要跟旁人比較 鄭丹瑞：跟自己比較已經夠忙

育兒資訊 10:36 2024/02/02

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鄭丹瑞指，自己與自己比較已經好忙。

認識不少拿自己子女跟人家子女比較的父母：「你睇下人哋英文幾叻，你睇下自己差人幾多？!」求學中的學生，總會暗中拿自己的死黨、老友比較一番：「阿邊個一定係偷偷哋搵補習先生補習唔話我知。」

成年人，愛拿自己跟公司的同事比較：「佢又唔係特別叻，點解老闆睇佢唔睇我？可能我輸蝕在唔識擦鞋啦！」有為人妻的，拿自己的丈夫跟閨密的老公比較一番：「人哋做咗兩三年就升職加人工，甚至出入有司機接送，點解你捱咗十年先至捱到一個窗口位坐？你知唔知我喺閨密面前幾無面？」當然亦有為人夫的，拿自己的妻子跟朋友的妻子比較：「好心你學下阿邊個邊個個老婆，說話幾大方得體。」

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似乎人一生下來，就是要互相比較。我年輕的時候，最介意一起入行、一齊起步的朋友同事，比我更快做到我夢寐以求的的電影編劇、導演：「佢唔係叻我好多啫，佢只不過係好彩啫！」我以為是替對方開脫，其實是自己呃自己。長輩看不過眼，認真地跟我說：「其實你最應該比較嘅係你自己。」

心高氣傲的我，很難理解如何跟自己比較？「你問自己：今日有無比尋日進步咗少少？學多咗少少？如果有，恭喜你！如果無，你就要努力急起直追，贏昨日嘅自己。」

由不理解到恍然大悟，我走過了一段相當曲折的碎石路。今天，我開始懂得勸人不必要跟旁人比較，因為跟自己比較已經夠忙了，哪來時間跟其他人比較？!

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撰文 : 鄭丹瑞

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