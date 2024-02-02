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旅行分手︱發現對方有鼻鼾+有口臭+習慣不同 初戀情侶去旅行多數嗌交收場

休閒消費 10:42 2024/02/02

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《原諒他77次》劇照

十三年前，寫了一個叫《分手說愛你》的電影劇本，房祖名和薛凱琪主演，其中一幕講述男女主角去澳門旅行，恩恩愛愛的出發，黑口黑面的回來；因為以我多年目測的經驗，情侶去旅行，尤其是「初戀群組」，多數出事，譬如為了酒店房間的衞生準則有衝突，又或者抱在一起一個晚上，才發覺對方有好大鼻鼾聲、有口臭，過了午夜，房間依然燈光火猛，又或者十點後要關燈、靜音。

到了早上，我想多睡片刻，你卻想去看日出，你認為旅行應該靠雙腳去探索，我覺得還是叫車方便快捷；你深信下一個景點再行十分鐘便到，結果找了一個小時，最後我堅持打車，三分鐘便到達目的地，你還在嘀咕：「比多三分鐘我一定搵到。」其實，都是小事一樁，但一樁加一樁再加一樁，加起來，輕則放在心裏「存檔」，以後找機會算舊帳；重則即場撕破臉，嗌場大交。

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「都唔好話同男女朋友去旅行會出事，同班朋友去旅行，一樣嗌交收場，人人有唔同喜好、唔同習慣，去邊度食飯都拗餐懵，因為有人錙銖必較、有人大飲大食、有人食素，都唔知就得邊個！」損友甲說。「所以，我習慣一個人去旅行。」

好事之徒說：「試過同老婆一齊去機場，佢同閨密去日本shopping大出血，我就自己一個飛去布吉hea幾日，再約埋同一日返香港，喺機場等埋至拖住佢手仔坐機鐵返屋企！各自各精采，無損二人關係。」至於我……索性哪裏都不去，留港消費。

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