學校動態｜蒙黃花沃紀念小學辦體驗式歷奇學習活動　鄭校長：讓孩子鍛鍊出強大心靈

▲ 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學已經是第三年舉辦全級性的歷奇活動。

「我知道老師對我失望，我想再試一次！」一位男生哭著對教練說，最終在全級同學的見證下，成功完成緣繩下降的任務，突破自己。

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中華基督教會蒙黃花沃紀念小學已經是第三年舉辦全級性的歷奇活動。負責活動的周俊行主任表示，當初引入歷奇活動是因為疫情期間人與人之間的距離太大，這距離不單是物理的接觸，亦包括心靈上的封閉。慣性的社交距離令學生失去學習與同學溝通合作解難的機會。

所有五年級學生都要經歷一次全級性的歷奇活動，過程中或會見到平日學業成績佳的學生不願與人合作、「best friend」不在身邊的學生愁眉苦臉等現象。歷奇活動讓學生好好學習待人接物的態度，即使平日成就感不高的學生，也要教會他們放膽嘗試，認真地玩，這樣他們的人生才有方向，升到中學才不至於迷失。

今年的活動把高結構和低結構活動分開兩日進行，先讓學生透過低結構活動，建立團隊精神，與同學合作解決問題，一同學習面對失敗，一起攜手擁抱成功；再進深到第二日的高結構挑戰，包括緣繩下降、信心橋、跨越高牆等任務，讓學生突破自己，相信自己可以完成任務。學校希望所有活動都是全班共同進行，除非特殊原因，否則一個也不能少。

鄭校長說：「一連兩天的體驗式歷奇學習活動，重點不是有多好玩，而是要讓學生知道世界不只他一人，身邊有很多人與他同行。讓孩子們有強大的心靈擁抱呈分試，還有中學的新生活。」

區同學：「我學會了玩的時候要認真！」

弓同學：「原來只要跟著教練指示，一步一步做，就可以完成看似不可能完成的任務！」

Sandy教練：「每次的歷奇活動總有學生會哭，會逃避，也肯定會有人被罵。歷奇的果實未必會即時呈現，凡能跨越這一切的學生，當他們在未來的人生中面對各樣的難關時，相對會有足夠強大的內心和對自己的信任。活動期間有一位男生不敢做緣繩下降，但根據我的觀察和經驗，也只是撒嬌。最後，他還是能完成任務。」

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兩日的歷奇活動過後，學校更重視學的反思和沉澱。透過4F的反思策略，老師引導學生重溫事實（Facts），表達感受（Feelings），重新發現（Findings）及展望未來（Future）。

校方表示全級性的歷奇體驗會是學校體驗式學習課程的一個重點，希望學生透過把學過的知識實踐應用，具體經歷操作過程，然後觀察反思，最後總結為個人自身獨一無二的經驗。

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責任編輯︰王明芳