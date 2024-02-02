職場哲理︱工作捱壞了身體是不歸路 不要貪心把所有工作都攬上身

▲ 《我們與惡之間的距離》劇照

年輕的日子，有病的時候扮堅強：「我無事，可以返工。」沒病的日子，卻裝病：「我今日唔舒服，告假一天。」很難理解為甚麼會有這種心理？年紀大了，稍稍覺得頭暈身㷫，立即跳上床，大被冚過頭！不論有幾重要的事要處理，還是留待痊癒再講吧！

必須承認，身體狀況已經不及昔日般年輕力壯，製作電影《小男人周記》第一集時，試過連續七晚通宵，早上收工，工作人員回去休息，我繼續返電台做八點鐘直播節目，直播後繼續開會，放工又趕去拍攝現場繼續，覺得自己「好捱得」，不停向身邊的朋友認叻、認威，但其實已經捱壞了身體而不自知。知道捱壞時，已是一條不歸路，必須放慢腳步，以前是衝呀衝，如今即使是急步走，也覺得勉強。

深知自己是個不能夠閒下來的人，「退休」不在我的人生選擇範圍內，我覺得自己心態仍然年輕，對我喜歡的工作仍然有心有力，唯一的條件，就是不能像年輕日子那麼貪心，把所有工作都攬上身，而是one at a time（每次只准做一件工作），假如今天是健康旦拍攝日，拍完就收工休息，不再像以往：「收工後仲有三、五、七個鐘頭，可以做多兩樣嘢！」

開始時有點不習慣，心思思想找藉口破戒，接受了之後，每日都盡力做好一件工作——今天是度劇本日，就只往劇本劇情去想，「健康旦」的工作會議，留待明天繼續；夠鐘就收工回家，並且堅持早睡早起，修補捱壞了的身心。

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