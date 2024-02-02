考車牌︱持續進修基金增至2.5萬元　5大駕駛學院課程最平$4,800可學車

▲ 持續進修基金增至2.5萬元，5大駕駛學院課程最平$4,800可學車。

政府持續進修基金（CEF）資助額已上調至每人$25,000，只要年滿18歲的人士即可申請。TOPick為大家整合了5間駕駛學院的課程收費，其中香港駕駛學院、貨櫃運輸業職工總會課程部、李健駕駛學校為持續進修基金資助的學車課程；而A1駕駛學校、鏗鏘駕駛學校為非持續進修基金課程，大家不妨參考。

最新影片：

1. 香港駕駛學院

課程：私家車/輕型貨車駕駛證書課程

課堂：46堂（36小時）

課程費用：$19,056（$1,588 X 12期）

獲資助後實付學費：$5,122

額外支付費用：

運輸署駕駛考試租車費 $2,200

運輸署駕駛考試表格費 $510

學習駕駛執照費用 $548

2. 李健駕駛學校

課程：私家車/輕型貨車駕駛證書

課堂：51小時課堂+1小時畢業考試

課程費用：18,960（$1,580 X 12個月）

獲資助後實付學費：$5,084

額外支付費用：

運輸署駕駛考試表格費 $510

學習駕駛執照費用 $548

3. 貨櫃運輸業職工總會（課程部）

課程：私家車/輕型貨車駕駛證書課程

課堂：兼讀制9個月，面授課題31小時（包括0.5小時畢業筆試及0.5小時駕駛考試）

課程費用：$20,160 ($2,240 X 9期)

獲資助後實付學費：$5,564

額外支付費用：

運輸署駕駛考試表格費用 $510

運輸署學習駕駛執照費用 $548

租車費 $1800

4. A1駕駛學校

優惠課程：

私家車自動波15堂優惠組合(九龍及新界) $4,800

輕型貨車棍波15堂優惠組合(九龍及新界) $4,800

私家車自動波15堂優惠組合(港島) $4,950

輕型貨車棍波15堂優惠組合(港島) $4,950

課堂：路面實習15堂 (每堂45分鐘)

額外支付費用：

學習駕駛執照費 $548

運輸署考試表格費用 $510

考試租車費 $2100

5. 鏗鏘駕駛學校

課程：私家車/輕型貨車課程

課程費用：視乎地區以及棍波或自動波，每課$340至$350不等（45分鐘）；另有特惠套餐。

學校建議報讀20至25課，費用由$6,800起（提供免費筆試及路試理論講座）

額外支付費用：

學習駕駛執照費 $548

運輸署考試表格費用 $510

考試租車費 $2,400（棍波）/ $2,300（自動波）

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責任編輯：王明芳