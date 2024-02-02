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林峯愛妻丨張馨月被指模仿吳千語打扮　本尊高EQ回應：很多人的視頻都是這樣

娛樂 11:47 2024/02/02

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熱門 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

林峯太太張馨月被翻出舊照。

林峯跟張馨月於2019年結婚，兩人婚後育有一女「格格」，夫婦不時放閃晒恩愛。惟內地網民對「峯嫂」意見多多，張馨月更不時被翻出黑歷史。

【明星豪宅】林峯往薄扶林複式單位擁無敵海景　太太張馨月留家抗疫展廚藝

峯嫂曾做「陪酒公主」？

早前張馨月於微博上載林峯陪睇偶像蔡依林演唱會的短片，隨即惹來網民熱議，除暗嘲張馨月捏住喉嚨扮嗲嬌，更翻出疑似她於KTV工作的陳年舊照。

相中的女子穿上晒肩的女僕裝束，旁邊站著一位男客人，照片引來網民討論。當中有人留言：「這種女人情史豐富，還在KTV做過。」

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【妻子的浪漫旅行】張馨月曾被指未婚懷孕感委屈　林峯霸氣護妻澄清不實傳聞

屢次被指模仿千語BB

此外早前張馨月曬出一家三口的合照，但遭網友狠批在模仿吳千語，無論是打扮還是拍照的姿勢，均被指在模仿吳千語。

有網友認為張馨月之所以挑選白色裙，是因為吳千語早前跟施伯雄拍照時，同樣穿一條白色裙子，對此她回應：「是嗎?我看見很多人的視頻都是這樣的。」

另外網民批張馨月沒有事業和生活圈子，對於這無理批評，張馨月即霸氣回應：「網絡上看到的就是全世界？」

部份網民力撐張馨月：「都過去八百年了，有沒有可能當事人都忘記了。」和「相信男神的眼光，男神選的就是好的。」

林峯曾出言護妻！（取自微博）

林峯護妻：這個真的受不了

事實上，張馨月早年曾被爆料指做過情趣內衣model，又指她是拜金女，對此林峯曾出言護航：「以前太太獨立生活不容易，對我來說並不是甚麼黑歷史，希望大家用正確目光對待所有人。」

另外，林峯曾另開微博賬號鬧攻擊張馨月的網民，他說：「攻擊我，隨便！沒問題！但你惡意攻擊我家人，人身攻擊我最重要的（人），我跟你沒完！」

他續說：「我人生中入行二十年，最氣憤就是這件事情！每天給人無端地罵，這個真的受不了。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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