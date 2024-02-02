十月初五的月光︱姚樂怡保養得宜如食防腐劑 　與「金勝」唐文龍聚頭掀劇迷回憶

▲ 姚樂怡、唐文龍是「經典CP」之一。

在早前的《萬千星輝頒獎典禮2023》中，《十月初五的月光》的「初哥哥」張智霖、「祝君好」佘詩曼在24年後於頒獎台上重聚，掀起不少劇迷的回憶，而劇中的江依文（姚樂怡飾）、金勝（唐文龍飾）日前也聚頭，一眾粉絲看到時也大感開心！

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姚樂怡與唐文龍「合體」

日前，姚樂怡在社交網上載了一段影片，寫道：「依文重遇金勝，還記得十月初五的月光嗎？」

在片中，姚樂怡一看到唐文龍就輕托對方下巴，再說出《十月初五的月光》中一句台詞：「做乜咁好死搵我食飯呀」，然後就播出二人在劇集中的片段。

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姚樂怡現為幸福靚媽

現年50歲、前TVB「電波少女」成員之一的姚樂怡（Sherming），2012年嫁給圈外老公吳俊匡（Alan），3年後以42歲高齡誕下女兒吳芊憧（Gaibe、乳名小雞髀）。

姚樂怡於90年代至00年初以性感演出為人所熟悉，並參演過不少經典劇集，包括《陀槍師姐》演陳五福、《十月初五的月光》演江依文等。她有感常被派演一些發揮不大兼邪牌角色，至2008年約滿後決定離開TVB，淡出幕前並轉型當經理人及公關。

有女萬事足的她不時上載與囡囡一起的生活照或影片，她在2022年與家人到三亞度假時就分享過比聖尼照，展現其出眾身材，令人羨慕！

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於《十月初五的月光》電影版開拍時，唐文龍特別回港演出，姚樂怡則因臨盆在即無法參演，令一眾粉絲感到可惜。

當網民看到這對CP罕有聚頭，網民熱烈地回應：「喜歡你們」、「兩位都無變化」、「你們的樣貌還停留在24年前」、「回憶啊」、「我最喜歡的劇，依文好靚」。

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