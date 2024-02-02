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【DSE】英國多間大學仍未更新入學要求　舊通識科仍列可計分科目

社會 13:12 2024/02/02

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英國多間大學仍未更新入學要求。（資料圖片）

DSE今屆中學文憑試4月開考，DSE首度以公民科取代通識科。公民科已經授課兩年多，卻仍有多間海外大學未更新入學要求，仍沿用舊通識科收生要求，DSE資歷未見更新。

考評局上月表示，未有大學於2024年或之後不再接受DSE文憑試作為申請入學的資歷，並有約270間院校已就有關措施，作相應更新。包括多所著名大學，如美國耶魯大學、 紐約大學、倫敦大學學院、澳洲國立大學等。

局方強調，2022年初開始，主動就有關措施聯絡海外大學、高等院校等，更新DSE文憑試當中的一般收生要求。

英國院校仍未見更新

DSE最新資歷情況，TOPick今日（2日）翻查考評局網頁，當中英國的院校名單之中，約有22間未有提及對DSE考生於公民與社會發展科的成績要求。

TOPick翻查考評局網頁，當中刊載122間英國院校的文憑試收生要求。惟當中仍有23間未見官方文件，列明公民科的收生要求，卻只提供院校的網頁連結。

除了劍橋大學及愛丁堡大學的網頁，有列明公民科收生要求外；其餘21間院校，包括倫敦政治經濟學院、倫敦國王學院等網頁，均未見列明DSE考生於公民與社會發展科的成績要求，部分院校仍將核心科目成績（即中、英、數、通識）列為一般收生要求。

考評局早前重申，會繼續邀請更多各地院校，提供適用於DSE文憑試考生的入學要求資訊。再強調會持續因應課程最新發展，作出更新，確保DSE文憑試資歷當中的國際認可不變。

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記者：吳穎嵛

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