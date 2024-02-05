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全球首例｜國內腦機接口重大突破！四肢截癱患者植入晶片　自主腦控喝水

醫生診症室 16:09 2024/02/05

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

國內腦機接口重大突破！四肢截癱患者植入晶片，自主腦控喝水。

癱瘓病人福音！北京首都醫科大學宣武醫院與清華大學團隊日前共同宣布，全球首例通過植入式硬膜外電極腦機接口輔助治療的四肢截癱患者，實現自主腦控喝水，在行為能力康復上取得突破性進展。

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四肢癱瘓患者實現腦控功能

綜合内媒報道，該名患者是一名54歲男子，因車禍引起頸椎處脊髓完全性損傷（ASIA評分A級），長期處於四肢癱瘓狀態。2023年10月24日，宣武醫院院長趙國光團隊和清華大學教授洪波團隊，共同完成無線微創腦機接口NEO臨床植入試驗。

據了解，該實驗是將兩枚硬幣大小的腦機接口處理器植入患者顱骨中，成功採集感覺運動腦區顱內神經信號。居家使用時，體外機隔著頭皮給體內機供電，並接收腦內的神經信號，傳送到電腦或者手機上，實現腦機接口通信。

手術後10天患者出院回家，經過3個月的居家康復訓練，目前他已可通過腦電活動驅動氣動手套，實現自主喝水等腦控功能，抓握準確率超過90%。此外，患者脊髓損傷臨床評分和感覺誘發電位測量情況均有改善。

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腦機接口獲重大突破

宣武醫院團隊介紹，該項目在無線微創方面實現兩大突破，一方面在植入腦機接口的過程中，將內機埋在顱骨內、電極覆蓋在硬膜外，可在保證顱內信號採集質量的同時，不破壞神經組織。其次，通過採用近場無線供電和信號傳輸，植入顱骨的體內機無需電池驅動。

腦機接口通過記錄和解讀大腦信號，實現大腦和計算機之間直接通信，可以幫助漸凍症、脊髓損傷、癲癇等腦疾病患者康復，另外，還有望實現腦機融合智能，直接拓展人腦信息處理能力，具有廣泛應用前景。

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