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搬遷優惠丨尖沙咀BRUNO搬遷清貨優惠低至3折　多款家電焗爐/電熱鍋陳列品減至半價

休閒消費 12:36 2024/02/02

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熱門 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

人氣家品店BRUNO尖沙咀海運大廈於月中結業，由即日起至18日進行清貨優惠。

【BRUNO/尖沙咀/結業/搬遷優惠/家具】近年，不少大型連鎖分店紛紛宣布結業，人氣家品店BRUNO尖沙咀海運大廈亦將於月中結業，由即日起至18日進行搬遷清貨優惠，所有陳列品貨品低至3折！多款家用電器如多功能電熱鍋、三文治機、焗爐陳列品更低至$200，Miffy精品及廚房陳列品半價及精選家品低至$20，優惠期有限，想在新年添置新家電的大家，記得把握機會！

最新影片推介：

TOPick一分鐘
TOPick一分鐘丨羅比師傅教新年增運小貼士 全身紅噹噹助發新年財！

日本知名家電品牌BRUNO宣布，尖沙咀海運大廈店即將搬遷，由即日起至18日進行搬遷清貨優惠。所有店內陳列貨品低至3折，其他熱賣電器更低至$200，大家可以超抵價購買心水貨品。優惠暫時至本月18日，貨品數量有限，售完即止，大家有意添置新家具的話，要盡快去購買喇！

BRUNO搬遷清貨優惠的產品眾多，各位可先到官網參考產品資訊，看看有沒有心水產品。

部份精選產品：

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BRUNO海運大廈店
日期：2 月 1 日至 18 日 (售完即止)
地址：尖沙咀海運大廈地下 G36 號舖
電話：5290 2774
營業時間：11:00-21:00
官方網址：【按此】

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責任編輯：王明芳

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