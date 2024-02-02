搬遷優惠丨尖沙咀BRUNO搬遷清貨優惠低至3折　多款家電焗爐/電熱鍋陳列品減至半價

▲ 人氣家品店BRUNO尖沙咀海運大廈於月中結業，由即日起至18日進行清貨優惠。

【BRUNO/尖沙咀/結業/搬遷優惠/家具】近年，不少大型連鎖分店紛紛宣布結業，人氣家品店BRUNO尖沙咀海運大廈亦將於月中結業，由即日起至18日進行搬遷清貨優惠，所有陳列品貨品低至3折！多款家用電器如多功能電熱鍋、三文治機、焗爐陳列品更低至$200，Miffy精品及廚房陳列品半價及精選家品低至$20，優惠期有限，想在新年添置新家電的大家，記得把握機會！

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日本知名家電品牌BRUNO宣布，尖沙咀海運大廈店即將搬遷，由即日起至18日進行搬遷清貨優惠。所有店內陳列貨品低至3折，其他熱賣電器更低至$200，大家可以超抵價購買心水貨品。優惠暫時至本月18日，貨品數量有限，售完即止，大家有意添置新家具的話，要盡快去購買喇！

BRUNO搬遷清貨優惠的產品眾多，各位可先到官網參考產品資訊，看看有沒有心水產品。

部份精選產品：

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BRUNO海運大廈店

日期：2 月 1 日至 18 日 (售完即止)

地址：尖沙咀海運大廈地下 G36 號舖

電話：5290 2774

營業時間：11:00-21:00

官方網址：【按此】

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責任編輯：王明芳