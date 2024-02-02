正能量｜小女生參與年初一花車巡遊滙演　12歲卓彤：適當壓力推動進步

▲ 兩位媽媽都對女兒參與花車巡遊滙演予以全力支持。SDM舞蹈學院提供

甲辰龍年將至，闊別5年的「新春花車巡遊滙演」將於農曆大年初一（2月10日）晚於尖沙咀上演。屆時將有9輛主題花車魚貫前行，國際及本地大型表演隊伍亦會載歌載舞演出，與公眾慶祝龍年新歲。本地舞蹈學校SDM爵士芭蕾舞學院將繼續成為巡遊表演隊伍之一，今年會以「龍飛鳳舞喜迎春」為主題，派出約百位舞蹈及武術學員參與巡遊演出。

「龍飛鳳舞喜迎春」將以爵士舞聯乘武術表演，透過龍和鳳一陽一陰的形象，展示中西文化合璧的特色。SDM將派出近80名學員化身成瑞鳥鳳凰，表演新潮活潑的中國風爵士舞，並加入由馬來西亞國家級教練蔡傳豪帶領的武術學員，以威武的金龍造型及排陣，表演中國傳統武術和大型舞龍，宏揚武德精神。

▲ 花車巡遊滙演將加入舞金龍元素，增添新春節日氣氛。SDM舞蹈學院提供

要成為巡遊滙演的其中一員，需要經過連串的甄選程序，導師會將200名精英學員分成7至8組，安排學生跳一段特定舞蹈，嚴選出數十位較為出色的學員加入花車巡遊隊伍，再由導師進行一連串密集式培訓，務求於大年初一晚給予現場以至全球觀眾耳目一新的感覺。

將壓力化為動力

12歲的卓彤是其中一位成功通過甄選的學員，對於能夠參與是次花車巡遊滙演，她感到非常開心。卓彤過去亦曾經入選參與新春巡遊活動，當時所有舞蹈彩排，表演服裝及道具都準備就緒，如箭在弦，但年三十晚，校方收到旅發局通知，因疫情嚴峻，需要煞停新春花車巡遊滙演，令她感到非常無奈和失望。

卓彤的媽媽周太指︰「當知道今年會復辦，大家都好雀躍，女兒更即時向校方表達希望參與甄選的意願。」周太又表示「好好彩」，今年尚有機會參加花車巡遊滙演，她認為未來有很多未知的因素，而且女兒即將面對呈分試，升中後學業或許較為繁忙，空餘時間減少，難以抽身練舞，因此母女二人都特別珍惜今次參與花車巡遊滙演的機會。

▲ 今年SDM將以「龍飛鳳舞喜迎春」作為花車巡遊的主題。SDM舞蹈學院提供

距離花車巡遊滙演的日子愈來愈近，連串的準備工作和彩排正密鑼緊鼓進行中。現時卓彤每星期需要練3日舞，每天放學前都要先做好功課才能騰出時間練舞，周太表示不擔心女兒會因此有大壓力，因為從小就教導她要學懂分配時間。卓彤更認為︰「適量的壓力是推動我向前進步的動力。」由此可見花車巡遊的經歷對卓彤的個人成長確實有所卑益。

課本以外的知識

另一位入選花車巡遊滙演的8歲學員愷琳，3歲開始習舞，每年年初一她都會欣賞花車巡遊滙演，她覺得巡遊中的花車很精緻美麗，但一直礙於年齡太小，而且過去幾年又碰上疫情，一直未有參與滙演。今年終於符合年齡限制，所以就報名參加甄選。初時，愷琳媽媽並不知道今年復辦花車巡遊滙演，是愷琳透過社交網得知相關消息，才說希望參加。

愷琳媽媽二話不表示支持，她指出過去幾年，因疫情關係，女兒幾年來都是留在家中上網課，甚少與他人接觸，而現時女兒參與的活動，正好提供一個學習人與人之間相處的好機會，而且去年愷琳與其他學員首次到韓國參與Kpop舞蹈比賽，意外地贏得冠軍，愷琳媽媽認為這些活動能夠為女兒帶來課本以外且難能可貴的經驗和知識。

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一般小朋友放學回家做完功課，就可以食飯、看電視，但花車巡遊滙演將至，愷琳需要犧牲看電視和遊戲時間。現時每星期要花上3天時間練舞，每次練完舞都已經晚上9點，回家吃飯，梳洗後差不多11時。對於小朋友而言，是頗夜的時間了，可見愷琳為了花車巡遊和跳舞，可謂不惜一切。

為學員建立自信

SDM舞蹈學院院長陳遠航表示︰「新春花車巡遊是香港每年一度的盛事，不少遊客和觀眾都會親臨現場或透過電視欣賞花車巡遊滙演，希望透過是次活動，令每位參與其中的學員建立自信，將節日的歡欣氣氛帶給觀眾，並提供一個平台，讓學員表現出平時辛苦學習所得出的成果。」

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院長又勉勵今次落選花車巡遊滙演的學員不要灰心，有部分學員於去年12月到北京登上CCTV的舞台，為新春錄影《少兒春晚2024》賀年節目，與全國多地小朋友進行才藝交流。2024年初，部分學員將到珠海參與第七屆超級舞者國際電視舞蹈大賽，開拓學員視野。部分學員則有機會於10月1日出席在紅館舉行的「國慶文藝晚會」，與著名的藝人呈獻歌舞表演。學院不同的活動，均可讓各學員有盡展所長的機會。

記者：傅承嘉