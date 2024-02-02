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農曆新年2024︱龍年行大運年廿八至初九15項必知禁忌　初一食呢樣野隨時窮足一年

家事百科 12:21 2024/02/02

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熱門 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

想要龍年行大運，就要留意農曆新年禁忌。

【農曆新年2024/龍年行大運/新年禁忌】在揮別兔年，迎接龍年新氣象時，有一些習俗和禁忌需要謹守，以確保平安順遂。TOPick整理了從年廿八到年初九，到底有甚麼可做，甚麼不可做。

年廿八禁忌

所謂「年廿八、洗邋遢」，是家居大掃除的日子，有去舊迎新的意思，把往年的霉氣及不如意通通掃走，迎接新年。如果想跟足傳統，不妨購買碌柚葉煲水，噴灑家中每個角落，驅走霉氣。

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年廿九禁忌

「年廿八，洗邋遢」後，就到「年廿九，洗碌柚」。根據傳統習俗，碌柚葉有去除病氣及壞運的作用，過年前要用碌柚葉水洗澡，可去除霉氣，袪邪和防病。只要用葉子煲水，煲至出清香之味後，就可在洗澡時先用這些柚葉水擦身，再將煲出來的水由頭到腳淋下便可。

年三十禁忌

除夕夜，肯定要一家人齊齊整整、團團圓圓地食餐團年飯，辭舊迎新歲。團年飯上少不了雞、魚等，取其有好世界、年年有餘的意頭。部分家庭在除夕夜更不會洗碗，並特意煮多點飯菜留作翌日食用，取其盤滿缽滿、衣食無憂等意。

大年初一禁忌

長輩通常在初一要給未婚晚輩壓歲錢，以示祝福，亦會前往親友家拜年，互相祝賀。

而以下禁忌不可以做：

  • 忌洗頭或沖涼：以免洗走財運。
  • 忌用利器：用剪刀、針等利器，有斷財之意。
  • 忌煮新飯和吃粥：初一吃除夕留下的過年飯，寓意年年有餘；而古時候粥是窮人食物，初一吃粥或會窮足一年。
  • 忌睡午睡：會影響事業運。
  • 忌倒垃圾：會送走財神，掃走財富和好運。
  • 忌回娘家：會令娘家「行衰運」。
  • 忌催人起床：否則對方全年都會被催趕做事。

大年初二禁忌

初二是出嫁女兒回娘家拜年的日子，此外亦宜祭財神，祈求有財運、發大財。單數不吉利，因此賀年禮物和利是最好是雙數，寓意「好事成雙」。

大年初三禁忌

可以到車公廟，轉風車祈求新一年轉個好運。

  • 忌拜年：當日是「赤口」，代表容易和人發生口角。＝

大年初四禁忌

初四迎財神，拜祭財神，並將拜完的禮品送人，也可以布施，如此一來財神爺會給你更多財富。

  • 忌出遠門：傳聞灶王爺會在初四這天回來查戶口，所以切勿遠行。
  • 忌在廚房裸體及吵罵。
  • 忌針線縫補：縫補衣物象徵補破洞，接下來整年都會一直補破洞。

大年初五禁忌

  • 忌儲窮氣：初一至初四的垃圾被視作「財氣」，過後會變「窮氣」，因此初五清掃垃圾，為之「送窮」。

大年初六禁忌

這天是百無禁忌，可以出門活動筋骨。

大年初七禁忌

  • 忌出遠門：「七煞日」，諸事不宜，易起爭執。
  • 忌修灶：廚房爐灶不便更換，但可以煮食。

大年初八禁忌

大年初八又稱為穀日，民間流傳指當日天氣反映全年的收成，能否豐衣足食。宜裝滿米缸，這叫做「聚財」，以免一年之中有斷炊之虞。

大年初九禁忌

  • 忌曬衣服：當日為天公生日，即玉皇大帝誕日，晾曬衣服對神明不敬。

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責任編輯︰王明芳

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