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生命鬥士｜被醫生指剩3個月命　血癌媽獲弟骨髓續命　靠3大習慣復康：能活著就好

醫健人物 09:00 2024/02/11

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勿忽視身體小傷口，有可能是健康響起警號。一名內地媽口腔裡反覆出現潰瘍，後來更出現發燒等症狀。到醫院檢查後發現患上血癌，一度被醫生指最壞情況恐只剩3個月命，幸最後獲弟弟捐出骨髓才得以續命，並靠3大養生習慣助復康，抗癌成功至今已4年。 

最新影片：

 

口腔反覆潰瘍 低燒不退

該名49歲內地媽馮女士在「小紅書」發文，分享自己患癌後的生活點滴。馮女士育有兩名子女，一家四口住在廣州。2018年，馮女士參加了一個西餐的廚藝課程，「那時的我還有一個開西餐廳的夢想」。當時她已發現口腔經常出現潰瘍，而且傷口反反覆覆在同一個地方出現。直至2019年2月臨近過年，馮女士覺得喉嚨不舒服，以為是熱氣，但自行服藥和喝涼茶都沒有好轉，數日後更開始出現低燒，新年期間更需強忍不適接待拜年的親戚，令她的低燒一直難退。

醫生宣判只剩3個月命

隨著低燒持續整個新年假期，馮女士開始覺得不對勁，並表示：「喉嚨發炎不可能那麼久都不好」，遂到醫院抽血檢查。結果確診她患上急性髓系白血病，醫生當時宣判「如果結果不好的話，快則3個月，慢則3年恐病逝」，她亦因此很快被安排接受化療。

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第一次化療後，體內癌細胞仍有超過20%，效果不太好，遂轉院做第二次化療，同時亦考慮進行骨髓轉移手術。不幸的是，當時馮女士的女兒、哥哥、弟弟、姐姐都做了骨髓配型，發現沒有一個全相合。最後由馮弟捐出骨髓做半相合骨髓移植手術，術後亦需要口服1年的標靶藥鞏固。

「我弟弟變成了第2個給我生命的人，從此我的B型血也變成了和他一樣的A型血。」

馮女士一共做了3次化療和一次半相合骨髓移植，終於成功打敗癌細胞，但仍須口服標靶藥鞏固，避免排斥和癌細胞復發。但吃標靶藥的過程亦苦不堪言，馮女士瘦至皮包骨，身上偶爾出現免疫力失調的症狀，如大範圍脫皮等。停藥後兩個月，馮女士就慢慢注重養生，調理自己的身體和體重。

康復後3大養生方法

抗癌成功至今已4年的馮女士，對於養生復健亦培養出以下3大好習慣

  • 每天早上喝蔬菜湯
  • 去公園跳廣場舞
  • 保持心境正面

她指，蔬菜湯裡面有人體需要的植花素，而這些是人體無法自己生成的。另外，蔬菜湯裡有豐富的膳食纖維，排便舒暢。蔬菜湯沒有特定的食材，只要放進時令蔬菜就可以，例如南瓜、茄子、粟米、洋蔥、花椰菜、西蘭花等，另外再加入一些豆品。

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平日她有時候到附近公園跳廣場舞，運動伸展一下，亦可以做自己喜歡的事，心情會更好。她指，「很多時候我都沒有把自己當病人」。自從開始飲食管理和跳舞後，她形容「感覺自己狀態越來越好了」。雖然抗癌後導致滿頭白髮，但她仍然拒絕染黑頭髮，選擇繼續忠於自己：

「直到現在，我都很不喜歡別人說我是病人。」

醫生拆解白血病

台灣皮膚科醫生吳吉妮曾指出，白血病即是血癌，當用於造血的骨髓，被血癌細胞佔據，導致無法正常造血，而用於凝血的血小板沒法正常製造，血液亦因此無法凝固，導致出現多處瘀青及流血症狀。台灣家庭醫生柳朋馳曾在節目上指，患上急性骨髓性白血病會出現3大明顯症狀，如果發現自己或身邊長者出現以下類似徵狀，就要多加注意：

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血癌6大徵狀

據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。以下為血癌6大徵狀︰ 

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