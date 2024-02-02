婆媳關係︱奶奶入公司做清潔工「睇實新抱」　人妻崩潰求助：辭唔辭職好？

▲ 奶奶入公司做清潔工「睇實新抱」，人妻崩潰求助。

婆媳關係是千古難題，近日有人妻在網上訴苦，指奶奶最近入職自己的公司做清潔工，更周圍向同事講「幫個仔睇下個老婆有冇安分守己」、「收工係唔係即刻返屋企」，人妻為此感到崩潰，甚至萌生辭職的念頭，直呼「覺得自己就嚟癲啦」。

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近日有人妻向Facebook專頁「奴工處」投稿，大呻「有咩慘得過同奶奶做同事？」，她透露奶奶最近入職自己的公司做清潔工，而她事前毫不知情，直到奶奶上班，才驚覺對方已變成自己的同事。

人妻從其他同事口中得知，奶奶入職後向他們表示，「特登入嚟幫個仔睇下個老婆有冇安分守己」，又想知道人妻「收工係唔係即刻返屋企」。

丈夫曾為此詢問過母親，對方聲稱「講下笑」，不過人妻感到十分崩潰，更苦惱應否辭職，「大佬呀，我份工本身做得好地地你想點呀？而家如果辭職又驚佢話我避開佢，同埋我都好唔捨得份工；如果唔辭職又好難頂，我覺得自己就嚟癲啦」。

該則投稿引起熱議，不少網民同情人妻的遭遇，認為奶奶的行為實在令人難以接受，贊成事主辭職，「睇字都覺得慘」、「變態奶奶系列」、「一定要轉工，轉咗工唔好講俾你老公嗰邊知你喺邊返工」。

有網民建議丈夫幫忙勸諭，「叫你老公嗌佢快啲辭職」、「同老公講，奶奶唔走就你走，等老公養」、「你老公唔做嘢就離婚」、「換過第二個奶奶」。

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責任編輯：王明芳