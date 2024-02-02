  • 25°C
香港時間 : 2024202日 (週五) 13:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

婆媳關係︱奶奶入公司做清潔工「睇實新抱」　人妻崩潰求助：辭唔辭職好？

家事百科 12:27 2024/02/02

分享：

分享：

熱門 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

奶奶入公司做清潔工「睇實新抱」，人妻崩潰求助。

婆媳關係是千古難題，近日有人妻在網上訴苦，指奶奶最近入職自己的公司做清潔工，更周圍向同事講「幫個仔睇下個老婆有冇安分守己」、「收工係唔係即刻返屋企」，人妻為此感到崩潰，甚至萌生辭職的念頭，直呼「覺得自己就嚟癲啦」。

最新影片：

TOPick一分鐘
TOPick一分鐘丨羅比師傅教新年增運小貼士 全身紅噹噹助發新年財！

近日有人妻向Facebook專頁「奴工處」投稿，大呻「有咩慘得過同奶奶做同事？」，她透露奶奶最近入職自己的公司做清潔工，而她事前毫不知情，直到奶奶上班，才驚覺對方已變成自己的同事。

人妻從其他同事口中得知，奶奶入職後向他們表示，「特登入嚟幫個仔睇下個老婆有冇安分守己」，又想知道人妻「收工係唔係即刻返屋企」。

丈夫曾為此詢問過母親，對方聲稱「講下笑」，不過人妻感到十分崩潰，更苦惱應否辭職，「大佬呀，我份工本身做得好地地你想點呀？而家如果辭職又驚佢話我避開佢，同埋我都好唔捨得份工；如果唔辭職又好難頂，我覺得自己就嚟癲啦」。

該則投稿引起熱議，不少網民同情人妻的遭遇，認為奶奶的行為實在令人難以接受，贊成事主辭職，「睇字都覺得慘」、「變態奶奶系列」、「一定要轉工，轉咗工唔好講俾你老公嗰邊知你喺邊返工」。

有網民建議丈夫幫忙勸諭，「叫你老公嗌佢快啲辭職」、「同老公講，奶奶唔走就你走，等老公養」、「你老公唔做嘢就離婚」、「換過第二個奶奶」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

婆媳關係︱老爺讚新抱煮飯好吃卻被呷醋　奶奶贈一巴掌 網民：要報警告她
16:35 2023/12/29
婆媳關係︱老爺讚新抱煮飯好吃卻被呷醋　奶奶贈一巴掌 網民：要報警告她
婆媳關係︱為儲首期與老爺奶奶同住　人妻苦呻2點難忍受：好想搬出去
18:27 2023/12/27
婆媳關係︱為儲首期與老爺奶奶同住　人妻苦呻2點難忍受：好想搬出去
婆媳關係丨惡奶奶說話尖酸經常當眾刁難　高EQ新抱兩招完美KO奶奶
16:48 2023/12/18
婆媳關係丨惡奶奶說話尖酸經常當眾刁難　高EQ新抱兩招完美KO奶奶

你可能感興趣

婆媳關係︱老爺讚新抱煮飯好吃卻被呷醋　奶奶贈一巴掌 網民：要報警告她
16:35 2023/12/29
婆媳關係︱老爺讚新抱煮飯好吃卻被呷醋　奶奶贈一巴掌 網民：要報警告她
婆媳關係︱為儲首期與老爺奶奶同住　人妻苦呻2點難忍受：好想搬出去
18:27 2023/12/27
婆媳關係︱為儲首期與老爺奶奶同住　人妻苦呻2點難忍受：好想搬出去
婆媳關係丨惡奶奶說話尖酸經常當眾刁難　高EQ新抱兩招完美KO奶奶
16:48 2023/12/18
婆媳關係丨惡奶奶說話尖酸經常當眾刁難　高EQ新抱兩招完美KO奶奶
婆媳關係 網絡熱話 夫妻之道 辭職

最高瀏覽

急症室最長等候時間（02月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月02日 時間12:05）
帶病上班｜男子抱恙駕車上班　下落不明女兒急尋人　座駕流浮山尋回附近有男屍
帶病上班｜男子抱恙駕車上班　下落不明女兒急尋人　座駕流浮山尋回附近有男屍