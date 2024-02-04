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遺產分配｜臥床多年3子女婚後從不探病　年邁母心寒重立遺囑 2200萬遺產全贈寵物

家事百科 11:41 2024/02/04

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內地一名老婦不滿3名子女婚後對她不聞不問，令她心死把遺產全贈身邊的一對貓狗。

不少人視寵物如己出，不過內地有一名老婦，因年邁健康每況愈下，多次臥病在床。老婦不滿3名子女婚後對她不聞不問，連一通電話都沒打，令她心死決定改遺囑，把價值約2200萬港元的3套房產全贈身邊的一對貓狗。

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綜合內地媒體報道，上海一名退休老婦臥病在床多年，但3名子女不單不肯照顧，連一通電話都沒打，令她非常失望。相反老婦身邊的一對貓狗卻成為她孤單時候最大的支柱。使老婦臨終前最大的牽掛是擔心自己一旦離世後無人照顧寵物。

將身家全給貓狗
老婦心灰意冷於是找律師更改遺囑。把價值2000萬人民幣（約2200萬港元）的3套房產，全部留給自己飼養的寵物，並選擇根據法律程序處理。寧願留給貓狗也不留給「不肖仔女」。據了解老婦的3個子女，得悉母親更改遺囑的消息後，感到非常無言，不過並無表示會否透過法律途徑和貓狗爭家產。

針對此案，中華遺囑庫江浙滬區域負責人黃海波表示，若日後事主想改變主意，可在任何時候更改遺囑。不過按內地法律，寵物不能繼承主人的遺產，但主人可以委託「遺產管理人」照顧寵物，因此老婦將遺產全部捐給一家寵物醫院。而她所有的財產在她離世後，都必須用於照顧她的寵物及其後代。

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責任編輯：王明芳

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