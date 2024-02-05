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靚太安樂窩｜玄學家樂翊榆分析龍年運程　踏入九運有四類人最當旺

休閒消費 12:04 2024/02/05

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

究竟踏入九運會有什麼變化？

藝人兼玄學家樂翊榆自小對玄學有濃厚興趣，在十多歲時就開始學習八字和風水，曾於英國留學攻讀法律學位，回流香港後從事房地產資本市場，後來更創立了投資及移民公司，瓣數多多的她，在今集《靚太安樂窩》就跟大家分析龍年運程，並解構踏入九運有哪四類人最當旺！

新界地區北大嶼山、天水圍都會當旺（林綺紅攝）

九運代表一個離卦

二月四日立春，就正式踏入龍年，亦正式踏入九運，翊榆表示：「很多人會問九運會有什麼變化？其實九運代表一個離卦，離卦代表火，所以屬火的行業或是地方特別旺。」她指九運由2024年至2043年，這段期間天然環境會因為火旺，就會土炎火躁，可能會多了山火、火災，甚至地震發生，至於人方面，因為火代表一種急躁，人的情緒可能變得容易暴躁，國與國之間可能會發生一些戰爭。

火太弱的人行九運就會適合他們命格

有些人或會認為，九運屬火，如果我的八字屬火一定當旺，翊榆指這個概念是錯的，還要看屬火的人本身是生強還是生弱。如果火太弱，需要更加多火的話，這樣的話，行九運就會適合他們命格，即是踏入九運會當旺，但如果本身八字火過旺，就可能要用金水去洩掉火太旺的情況。

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「中女」藝人有機會爆紅

除了火太弱，行九運會適合他們命格外，第二類當旺的人就是「中女」，即是較為成熟的女性，翊榆指出，九運是離卦，離也是代表中女，中女會在這二十年的九運當中，她們會特別多機會發展，她說：「你會見到可能有很多公司的高層，突然之間變成女性主導，例如娛樂圈，你以前會見到通常是少男少女出道，之後你可能會見到之前一直做演員、藝人的女性，一些中女年齡的人，反而突然間會爆紅，也不出奇。」所以踏入九運，成熟一點的女性，可以藉著她們的人生和工作經驗，在事業和家庭發展上更上一層樓。

南區「北面見水、南面見山」最當旺

至於第三類人當旺的人，就是住對風水地的人，翊榆舉出「風水地」例子：「就像中環般，北面見水、南面見山，南面見山代表旺丁安穩的意思，北面見水的話，代表旺財，所以之後整個港島區都很旺。因為港島區大部份都是北面見水、南面見山。」當中又以南區最旺。

新界地區方面，北大嶼山、天水圍這些地方都會當旺，她笑說：「我覺得政府很聰明，不知道他們有沒有找風水師計過，因為他們現在正發展北部大都會，所以我希望這個發展在八運內盡快完成，這樣香港就可以愈來愈旺。」

有利從事科技行業的人


最後，第四類當旺的人，就是從事科技行業的朋友，翊榆解釋：「因為九運代表革命性的東西，變化變得很快，九運會旺一些互聯網、美容、或者虛浮的東西，這就代表如果我們可以擅用科技來發展我們從事的事業，都可以更加旺，」

她指大家亦可以作出少少轉變而成為行運的人：「例如你平日開班教人是面對面的，你會發現現在愈來愈多公司就會有網上課程，尤其過了疫情後，很多人都搬上線上，其實你都見到這個趨勢，之後會更加旺一些網上行業，或是虛擬貨幣，即是互聯網的，屬火的東西。」

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責任編輯：Kiwi Lee

 

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