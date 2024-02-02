婆媳關係｜離婚女子被前婆家強迫為家中大掃除　前奶奶：別以為離婚就唔洗做

俗話說，「水至清則無魚，人無恥則無敵。」新年將至，台灣一名已離婚的女子被前奶奶要求到家中打掃清潔，更強調「離婚了也要做」，最後得到理智的兒子保護，狠狠地對嫲嫲回嗆才幸保不失。這名奶奶蠻横無理的態度引起一眾網友的圍剿，「她臉皮掉地上，忘記撿。」

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事件是由女事主的一名親戚發文到「毒姑九賤婆媳討論區」。樓主稱，女事主是她姨丈的妹妹，結婚十多年了，育有一名兒子。但是，親友們對其婚姻一直不看好，因為多年來也由女事主支撐家中的開銷，「老公賺的還不夠自己花。」忍無可忍下，最終願意離婚了，而兒子仍與前婆家同住。

本以為兩家人從此各不相干，但近日女事主卻遭到「情緒勒索」。她的前奶奶要求孫子打電話給她為家中「大掃除」，原因是「他孫子還住在這裡。」

女事主的兒子不屑嫲嫲的行為，認為媽媽與爸爸已經離婚了，不應再負責這個家中的任何事宜，直問

欠您們的？

但是前奶奶卻依舊堅稱這是女事主的責任，

別以為離婚了就可以不要做。

聽到這些對答，讓樓主為女事主感到不忿，直指前奶奶是終極的「厚顏無恥」之徒，並且發文到網上討個公道。

這名奶奶奇葩的行為，引起網友一面倒的不滿，「智商堪憂。」、「無恥一家人，小姑是愛他什麼啦，還撐10年。」、「兒子既然住在前婆家，直接安排清潔人員上門打掃，要交代清潔人員向前夫或是前婆婆收款。」、「哪來的臉面說這種話？」、「我只聽過售後服務，這種（離後服務）還是第一次瞧見。」、「記得妳的遺產也要留一份給離婚的媳婦，不要以為離婚了就可以不要給。」

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責任編輯︰王明芳