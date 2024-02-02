  • 23°C
香港時間 : 2024202日 (週五) 17:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

婆媳關係｜離婚女子被前婆家強迫為家中大掃除　前奶奶：別以為離婚就唔洗做

家事百科 16:56 2024/02/02

分享：

分享：

熱門 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

俗話說，「水至清則無魚，人無恥則無敵。」新年將至，台灣一名已離婚的女子被前奶奶要求到家中打掃清潔，更強調「離婚了也要做」，最後得到理智的兒子保護，狠狠地對嫲嫲回嗆才幸保不失。這名奶奶蠻横無理的態度引起一眾網友的圍剿，「她臉皮掉地上，忘記撿。」

最新影片推介︰

TOPick一分鐘
TOPick一分鐘丨羅比師傅教新年增運小貼士 全身紅噹噹助發新年財！

事件是由女事主的一名親戚發文到「毒姑九賤婆媳討論區」。樓主稱，女事主是她姨丈的妹妹，結婚十多年了，育有一名兒子。但是，親友們對其婚姻一直不看好，因為多年來也由女事主支撐家中的開銷，「老公賺的還不夠自己花。」忍無可忍下，最終願意離婚了，而兒子仍與前婆家同住。

本以為兩家人從此各不相干，但近日女事主卻遭到「情緒勒索」。她的前奶奶要求孫子打電話給她為家中「大掃除」，原因是「他孫子還住在這裡。」

女事主的兒子不屑嫲嫲的行為，認為媽媽與爸爸已經離婚了，不應再負責這個家中的任何事宜，直問

欠您們的？

但是前奶奶卻依舊堅稱這是女事主的責任，

別以為離婚了就可以不要做。

聽到這些對答，讓樓主為女事主感到不忿，直指前奶奶是終極的「厚顏無恥」之徒，並且發文到網上討個公道。

這名奶奶奇葩的行為，引起網友一面倒的不滿，「智商堪憂。」、「無恥一家人，小姑是愛他什麼啦，還撐10年。」、「兒子既然住在前婆家，直接安排清潔人員上門打掃，要交代清潔人員向前夫或是前婆婆收款。」、「哪來的臉面說這種話？」、「我只聽過售後服務，這種（離後服務）還是第一次瞧見。」、「記得妳的遺產也要留一份給離婚的媳婦，不要以為離婚了就可以不要給。」

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯︰王明芳

相關文章

洪金寶前妻︱洪天明韓裔母激罕現身賀孫仔11歲生日　離婚30年作風低調氣質依然
17:05 2024/01/30
洪金寶前妻︱洪天明韓裔母激罕現身賀孫仔11歲生日　離婚30年作風低調氣質依然
夫妻關係｜產後身材走樣丈夫出軌　港媽提離婚苦訴冇家人支持欲攜子尋死
13:35 2024/01/30
夫妻關係｜產後身材走樣丈夫出軌　港媽提離婚苦訴冇家人支持欲攜子尋死
父母催婚︱28歲單身女狂被催婚　母親情緒勒索：你不結婚我人生失敗
12:14 2024/01/31
父母催婚︱28歲單身女狂被催婚　母親情緒勒索：你不結婚我人生失敗

你可能感興趣

洪金寶前妻︱洪天明韓裔母激罕現身賀孫仔11歲生日　離婚30年作風低調氣質依然
17:05 2024/01/30
洪金寶前妻︱洪天明韓裔母激罕現身賀孫仔11歲生日　離婚30年作風低調氣質依然
夫妻關係｜產後身材走樣丈夫出軌　港媽提離婚苦訴冇家人支持欲攜子尋死
13:35 2024/01/30
夫妻關係｜產後身材走樣丈夫出軌　港媽提離婚苦訴冇家人支持欲攜子尋死
父母催婚︱28歲單身女狂被催婚　母親情緒勒索：你不結婚我人生失敗
12:14 2024/01/31
父母催婚︱28歲單身女狂被催婚　母親情緒勒索：你不結婚我人生失敗
家庭關係 家庭教育 離婚 網絡熱話 壓力 結婚

最高瀏覽

急症室最長等候時間（02月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月02日 時間12:05）
帶病上班｜男子抱恙駕車上班　下落不明女兒急尋人　座駕流浮山尋回附近有男屍
帶病上班｜男子抱恙駕車上班　下落不明女兒急尋人　座駕流浮山尋回附近有男屍