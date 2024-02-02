【上訴得直】涉謀殺妻子囚終身　港大前副教授張祺忠上訴得直案件重審

▲ 張祺忠涉謀殺妻子罪成囚終身，上訴庭裁定上訴得直案件發還重審。（資料圖片）

港大前副教授張祺忠涉殺妻後藏屍11天，於2020年底於高院經審訊後被裁定謀殺罪成被判囚終身。張就謀殺定罪提出上訴，聆訊今（2日）於高等法院上訴庭進行。上訴一方質疑原審法官引導陪審團時，於考慮因精神失常犯案而減責時，毋須考慮辯方心理學家之證供，上訴一方認為應予陪審團考慮所有證供。上訴庭聽取雙方陳詞後，裁定上訴得直，撤銷定罪，頒令案件發還高院由另一法官重審，並於2個月內頒布書面判決理由書。

上訴人張祺忠（59歲），被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺妻子陳慧文（53歲），早前經審訊後陪審團以大比數裁定謀殺罪成，判囚終身，張另承認的阻止合法埋葬罪被判監28個月，兩罪同期執行。

上訴一方提出其中1項上訴理據，指原審法官引導陪審團考慮精神失常犯案而減責時，毋須考考慮辯方傳召的心理學家鄭健榮之證供，其後又著陪審團考慮所有證供，此舉會引起混淆，陪審團只會考慮其他專家之證供，而忽略了鄭之證供。

上訴一方續指，鄭的證供與兩名精神科專家證供吻合，鄭的證供不應被留白，應讓陪審團與其他證供一併考慮。

控方回應指原審法官引導陪審團時，雖然曾提及陪審團考慮精神失常犯案減責時，毋須考慮鄭的證供之指引，但後來亦向陪審團提及須考慮所有證供，且進一步解釋有關專家報告證供。陪審團於法官指示下作出考慮，而當時辯方的辯護方向，集中於受激怒下失控而犯案，沒有就減責向鄭作出提問，故不會令陪審團造成任何混淆。

上訴庭認為原審法官該指引令陪審團感到混淆，而心理學家鄭健榮之證供曾提及「當一個人在極度壓力之下，其情緒駕馭了理性」。上訴庭認為鄭之證供提及上訴人犯案時的情緒及心態，正正與精神失常減責有關。

控方表示若上訴庭批准上訴得直，申請案件發還重審。上訴庭聽取雙方陳詞後，裁定上訴得直，撤銷定罪，頒令案件發還高院由另一法官重審，並於2個月內頒布書面判決理由書，之後再書面處理上訴人之訟費申請。

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記者：林育慧