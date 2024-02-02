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【引進企業】投資推廣署去年引進382間企業內地佔最多　稱外資無懼23條影響營商

社會 12:36 2024/02/02

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投資推廣署署長劉凱旋表示，疫後復常，招商引資活動增加，相信引進企業數目會持續增長，並慢慢回復至疫前水平，因此對情況樂觀、有信心。（梁凱婷攝）

投資推廣署去年引進382間企業在港開設或擴展業務，按年升約27%，內地企業佔最多，其次為英國企業。近日政府就23條立法展開公眾諮詢，署方表示，外資不擔心因此影響營商，並承諾會加強推廣工作，令各地投資者體會到香港是「做生意、賺錢及生活的好地方」；目標在2023至2025年吸納1130間企業來港。

引進企業中以內地佔最多

引進企業來自全球45個經濟體，中國以136間佔最多；其次英國有48間、美國有34間、新加坡有27間、澳洲有13間。行業方面，最多為財經金融和金融科技，佔90間；其次創新及科技佔82間、專業服務佔45間、旅遊及款待佔42間，以及消費產品佔34間。署方表示，各企業去年為香港帶來616億元投資，並創造超過4,100個職位。投資推廣署署長劉凱旋表示，疫後復常，招商引資活動增加，相信引進企業數目會持續增長，並慢慢回復至疫前水平，因此對情況樂觀、有信心。

政府已就23條立法展開公眾諮詢，劉凱旋表示，署方與不同外國領事及商會一直都有就議題進行討論，他們回應指在英國、美國、加拿大或其他國家都會設立維護國家安全的法例，不過會繼續留意有關細節，但並不擔心會影響營商；她亦提到，8成商會表示目前並無任何計劃。她又認為，外企撤走香港辦公室主要受疫情及外圍經濟影響，強調香港並非唯一被撤走辦公室的地區，相信經濟變好時，外商會再度回港發展業務。

劉亦稱，不少企業認為香港擁有國際化的優勢、了解世界各地，可作為聯通國際的「跳板」及國際發展基地；同時香港熟悉中國、與大灣區互聯互通，故成為外國企業走進中國的「第一個落腳點」，並提到去年美國知名啤酒廠百威啤酒將亞太區地區總部搬到香港、國際著名拍賣行富藝斯進駐西九文化區、泰國連鎖超市BigC亦於香港開分店。

劉又表示，署方會加強推廣工作，幫助香港「走出去」，包括與中東和東南亞國家聯盟，增加有關地區對香港的認知，並預料會於今個財政年度，在埃及、土耳其開設辦公室；亦會繼續到歐美國家進行推廣，令大家明白及體會到香港作為國際金融中心，是個「做生意、賺錢及生活的好地方」，對香港更有信心。她又承諾，會與各政府部門合作，努力將目標推進。

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記者：梁凱婷

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