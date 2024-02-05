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拜年禁忌｜7個拜年學問你要知 解構初三、四、七為何不宜拜年

家事百科 07:50 2024/02/05

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熱門 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

農曆新年大家必定到處拜年，與親朋戚友歡聚一番，但拜年原來都是一門學問，大家小心犯禁，才可避免過年發生口角或行衰運！睇熟以下7大禁忌，就不怕出岔子，利是都收到手軟。

1.初三、四、七不拜年

有指初三為「赤口」，當日容易與人發生口角爭執，初四是「迎財神日」，應留家等待財神來「點名」，而初七是人日也是「七煞日」，大家應留家保平安。

2.避穿黑、白及寶藍色

新年屬喜慶的日子，應選擇紅、紫、橙等鮮豔顏色的衣飾，而黑、白及寶藍色則是喪禮用到的顏色，故不宜穿上身。

3.口沒遮攔乞人憎

新年見面都要講吉利說話︰「恭喜發財」、「龍馬精神」、「財源廣進」等，小心慎言，不開心的經歷或一些負面的字眼如「死、慘、弊、衰、輸」就不要說了。

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4.不要人前拆利是

新年我們會收到很多親友的利是，當派發者或其他人的面前拆開利是，都十分沒禮貌，也不要見人就說「恭喜發財，利是逗來」，令人覺得你很巿儈。

5.送生果最好雙數

到人家中拜年當然要買禮物，如水果、糖果或禮盒等，但水果數目要避免單數和不要買「4」個，因單數有不完整的意思，4與「死」字有諧音，令人感覺不吉利。

6.安排好拜年時間

拜年前先約好時間才到訪，讓對方有時間準備接待客人，避免太早到人家中拜年，因為新年期間被人催促起床，對方一整年都被人催!

7.拜年時間要適中

拜年時間不要太短或太長，太短人家覺得你沒誠意，太久又怕耽誤人家，最好是一小時左右就最適中。

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責任編輯：王明芳

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