新春美食2024｜朗廷酒店推一系列賀年珍饌　米芝蓮三星團隊製矜貴鮑魚聚寶盆菜

▲ 殿堂級米芝蓮三星粵菜食府唐閣的鮑魚聚寶盆菜於甲辰龍年載譽歸來。

新年伊始，萬象更新，香港朗廷酒店推出一系列如意瑞氣的賀年珍饌，包括米芝蓮三星粵菜食府唐閣推出三款招牌自家製賀歲糕點、廣受歡迎的尊貴鮑魚聚寶盆菜及一系列傳統賀年粵菜，和廷廊新春限定蛋糕，與金龍以美食一起喜迎新歲，龍躍新程。

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唐閣米芝蓮尊貴盆菜

殿堂級米芝蓮三星粵菜食府唐閣的鮑魚聚寶盆菜於甲辰龍年載譽歸來，讓屢獲殊榮的廚師團隊為食客送上賀年窩心暖意，今年新增設「鮑魚聚寶盆菜」與Taittinger香檳的組合。

傳統瓦煲滿載多款具吉祥寓意的時令食材，包括矜貴鮑魚、花膠、金蠔、瑤柱甫、遼參、花菇、豉油皇大蝦、鮑汁鵝掌、南乳五花腩肉、蠔皇豬腳筋及必備的髮菜等。盆菜份量十足，適合四至六人分享。

唐閣招牌手製賀歲年糕

此外，更推出向來備受歡迎的手製賀歲年糕，讓您於新春龍年「步步高陞」。由唐閣星級廚師以各式各樣上乘材料巧製，當中包括傳統臘味蘿蔔糕，手切蘿蔔絲散發清甜芳香，與臘味的香氣濃淡交織；臘味芋頭糕中加入足料特級乾瑤柱和蝦米，鮮香味濃；經典發財年糕帶有椰汁香氣，軟糯口感甜而不膩。

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責任編輯︰陳珈希