網絡熱話｜網上瘋傳青衣中學生疑似虐貓片　校方：信學生無意圖傷害

▲ 網上瘋傳青衣中學生疑似虐貓片。

最近網上流傳一段疑似中學生虐貓的影片，3名身穿中學校服的男生，疑似在一條公屋走廊上追趕一隻小貓，以腳踩、伸手形式去捉貓，貓咪閃避後從圍欄疑似一躍而下，其後失去蹤影。片段在網上傳出後，引起網民公憤。而涉事學生所就讀的學校發聲明回應，表示影片未反映事件的完整情況，確信學生並無意圖傷害動物。

最新影片：

從網上流傳的11秒影片可見，3名中學生疑似在公屋走廊上，追逐一隻灰白色的小貓。影片中有人表示「大戰呢隻貓」，一名男生企圖起腳踩向小貓，亦有人嘗試伸手捉貓，期間發出嬉笑聲。小貓在狹道上左閃右避，其後躍上圍欄後失去蹤影，而3名中學生衝上前，片尾有人問：「吓！真係跌X咗落去呀？」影片隨後結束。

點擊睇事發經過：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

影片引來網上廣泛議論，不少網民聲討學生的行為，亦擔心小貓的安全。而其中一名疑似涉事的學生，其後在社交平台回應事件，指小貓是朋友所飼養；由於出門時小貓想偷走，於是他們想盡方法想捉小貓，但是方法錯誤引起誤會：

我哋主要係想嚇下隻貓，然後捉返隻貓，因為隻貓是朋友飼養的，而家隻貓係平安無事嘅

及後重新上載的影片可見，小貓在平台上看似平安。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

而涉事學生所就讀的佛教葉紀南紀念中學其後發表聲明，稱留意到網上流傳有關該校學生及其飼養的小貓片段。校方指，片段只涉及事件的部分內容，並不是完整的情況。

校方表示經深入了解後，該校學生飼養的一隻小貓離開家中走到走廊位置，學生及其朋友希望捕捉小貓並把它帶回家。由於小貓受到驚嚇，跳到了屋邨平台上。學生後來確認小貓並無受傷，遂將片段的後半部份，即小貓從平台上救回來的影片，上載到其個人社交平台上。

校方指，學校一向非常重視生命教育，教導學生們尊重生命。學校非常重視事件，確信學生並無意圖傷害動物，但認為個別學生在影片及相片中對待動物的方式，確有改善空間。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊: http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳