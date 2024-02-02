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奪命表演︱觀眾直擊恐怖一幕　女子商場表演雜技　突斷繩高空頭向下墮地亡

都市病 12:47 2024/02/02

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熱門 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

新年前夕，內地不少商場為了增加人流，均會於假日安排表演活動。不過，浙江杭州一個商場前的廣場，近日便有女表演者便於高空進行雜技表演時意外墮地，送院後證實死亡。由於事發正值周末，有不少民眾更拍片直擊，有人更大爆商場並無安排任何防護措施，疑有失責之嫌。

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綜合內媒報道，事發於周日（1月28日）晚，該名年輕的女表演者在一根直徑約5厘米的鋼絲上表演，鋼絲的一端固定在商場的屋頂，另一端固定在商場前廣場，高度約10米。

從網傳影片可見，身穿舞衣的女表演者當時正於高空中舞動圓環，並進行高難度的驚險動作，下方亦圍滿了不少觀眾。正當女表演者反轉倒立時，觀眾們期望著有更高難度的動作時，吊住圓環的繩索卻突然斷裂；眾人直擊女表演者從高空墜落，頭朝下重重地摔在地面上，發出駭人巨響，有人嚇得當場尖叫。

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當地政府事後亦有出通告譴責，又指經過初步調查，發現涉事的雜技團是一家名為「杭州市雜技藝術團」的個體戶，沒有任何的資質和許可證，也沒有任何的保險和安全措施，是一家非法的「黑雜技團」。

其次，涉事的商場沒有對雜技團的資質和安全進行任何的審核和監督，也沒有為表演者提供任何的保障和救助，有嚴重的管理漏洞和責任缺失。第三，涉事的表演者李某，雖然是職業的雜技演員，但沒有接受過正規的訓練和考核，也沒有任何的資格證書。

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健康問題 杭州 譴責 表演

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