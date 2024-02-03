明星凍齡丨52歲江美儀零P圖素顏見得人　保養得宜靠茹素跑山凍齡

▲ 江美儀素顏示人。

52歲的江美儀保養得宜，依然保持弗爆體態，身上沒多餘贅肉，這位美魔女日前於IG晒出跟女首富甘比的合照，相片零P圖之外，江美儀無懼素顏上陣。

雖然面上的雀斑清晰可見，惟已經「入五」的江美儀皮膚尚算緊緻，皺紋也不算太多。

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▲ 江美儀分享跟甘比的合照。（取自instagram）

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茹素有助去水腫

江美儀曾分享三招凍齡秘方，其一是保持茹素習慣，她曾於TOPick訪問稱，每個月有一半日子是茹素，更發現轉變飲食習慣後身體有莫大改變，亦成功去掉水腫。

美儀會選擇「帶飯」返工，亦教曉工人煮素菜：「我會研究不少素菜，包括怎樣煲素菜湯可以清甜一點，原來可以加入五豆，是我這位『街市皇后』向街市檔主請教的。」

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跟發哥跑山

運動的確對健康好重要，2019年江美儀加入周潤發的「跑山團」，起初美儀也不太習慣，要慢慢才可以適應，去年10月更參加10K比賽，雖然跑山路有點辛苦，美儀會維持此習慣。

不少人誤解跑步會傷膝，而江美儀也為此請教發哥，「其實並非大步大步地跑，只是慢跑，主要是鍛鍊你的耐力，其原理是希望在廿分鐘內保持心跳達130至140下，這樣才能夠排毒。」

飲食方面，除了最愛飲湯，江美儀更戒掉女人的大敵凍飲，她說：「我不喝凍飲，亦戒了荼及咖啡，只會飲清水，夏天行完山我都照飲暖水。」

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