冬季流感高峰期「病唔停」？食益生菌提升免疫力？食錯有損健康 識揀要留意5大指標

踏入冬季流感高峰期，不想病完又病？要提高免疫力不妨嘗試服用益生菌！

近日有香港權威機構指出，市面上有益生菌產品成分中，含有安全性存疑的「糞腸球菌」，當中也有不少益生菌產品的標籤不清晰並不符合國際級安全指引，消費者需要細心留意成分安全性。

想增強自生免疫力又怕食錯益生菌損健康？面對市場上眾多的益生菌產品，消費者該如何選擇？這次我們精選了市面上5款人氣益生菌產品，比較當中的成分、菌種數量等，看看哪一款能符合5大指標，品質最優質、安全、可靠。

挑選益生菌 留意5大指標



益生菌是存活在人體内，能夠幫助維持健康的微生物，與人體建立互利共生的共生菌。而益生菌最主要出沒的地方就是腸道，能有助維持腸道内菌群的平衡。我們可以透過飲食來增加益生菌的數量，增強免疫力。市場上有多款益生菌產品供大家選購，但是要挑選有品質保證及有效的益生菌，就要留意5大指標：

1. 列明菌株編號

2. 列明菌種資訊

3. 標示清晰

4. 科研及臨床實證

5. 菌種符合國際安全指標

這次我們就抽取市面上5款人氣的益生菌產品，看看哪一款符合以上5大指標︰

從以上圖表顯示，只有產品B有列明菌株名稱及編號，而其他產品標示均不夠清晰，未能符合5大指標。

同時產品B獲得多項國際及歐盟安全認證，確保符合國際級安全指引，令消費者食得安全又安心。

▲ Bio-Kult強效防禦益生菌符合五大指標，4倍的升級配方^，特選14種科研活性益生菌菌株，抵抗流感高峰期。

安全高CP值之選 — Bio-Kult益生菌系列 國際認證益生菌 英國銷售No.1*



產品B符合上述5大指標，就是Bio-Kult益生菌系列，符合國際級安全標準，是優質強效益生菌不二之選。

Bio-Kult是英國銷量No.1的益生菌品牌*，擁有逾30年的科研睿智，專研維持日常腸道健康的益生菌系列。更符合多項國際級嚴格規範，包括榮獲Queen’s Award For Enterprise英國皇室認可、ISO 17025:2005實驗室認證標準、ISO 9001:2015品質管理系統、國際食品安全管理HACCP及歐盟安全認可，而且擁有極高穩定性，能抵抗胃酸直達腸道，保證在保存期間内總活菌數不減。

▲ Bio-Kult益生菌系列符合國際級安全標準，相比其他品牌的益生菌更安全、更安心、更清晰及更優質，給大家全面的保障。

Bio-Kult強效防禦益生菌， 4倍升級配方^，特選14種科研活性益生菌菌株，多種菌株數量，有助全方位強化免疫力及防禦力，維持腸道菌群微生態，以及改善脹氣、腹瀉和便秘等不適。臨床實證，70%紓緩腹痛和腸易激痛**。

此外，蘊含有維他命B12，可以促進新陳代謝，抑制腸道壞菌生長，調節消化系統機能。成分安全，孕婦、素食者均適用。

▲ Bio-Kult益生菌系列 : 紓壓助眠益生菌及女士益生菌，專為不同人士的需要健康而研製。

Bio-Kult多種功效益生菌 紓壓助眠幫到你



Bio-Kult貼合都市人需要，益生菌系列更設有「紓壓助眠益生菌」及「女士益生菌」，大家可以根據個人需要選購最合適的益生菌服用。

Bio-Kult紓壓助眠益生菌為科研5合1配方，為腸道及情緒健康而研製。蘊含維他命B6及B12，有助改善情緒和紓緩壓力 ； 維他命D3及鋅，有助維持免疫系統及中樞神經健康。

臨床實證，服用4星期，有助減輕負面情緒低落指數**，孕婦及素食者都適用。

而Bio-Kult女士益生菌為科研３重高效配方，特選2種針對性的科研活性益生菌、蔓越莓萃取物等，針對泌尿護理。臨床實證能減少73%症狀復發**，有助維持女士尿道健康。

立即選購Bio-Kult益生菌系列產品，萬寧官方網店：https://www.mannings.com.hk/search/?text=bio+kult

*IRI Total Market, Unit Sales, MAT to 28/02/23

^對比Bio-kult everyday

**Data on file

（特約）