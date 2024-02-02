潮濕天氣︱相對濕度達100%冇抽濕機點算好？　盤點4個慳錢有效吸濕法

▲ 潮濕天氣令人困擾！

【回南天/天氣/潮濕/抽濕機/吸濕/相對濕度】2月4日正式立春，意味著香港正式進入春季，每年的2至4月都是潮濕的季節，今日(2日)據天文台指相對濕度達100%，市民不難香港走廊、天花板等地方出現水珠，濕漉漉令人煩擾!不過不是每家每戶都有抽濕機，網上就有人教4個慳錢有效的吸濕法！

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天文台指一股潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸。同時，一道廣闊雲帶覆蓋華南。本港今早沿岸有霧，橫瀾島的能見度維持在100米左右。天文台天氣報告指，今日大致多雲。早晚有霧及一兩陣微雨，下午部分時間有陽光，吹微風，相對濕度介乎75%至100%。而未來數天濕度最高達95%。

潮濕天氣令市民不得不開抽濕機，但不是每家每戶都有，有網上就推介了4種天然、慳錢及有效的吸濕法，緩解大家的煩惱!

▲ 舊報紙。

天然吸濕法一:舊報紙

舊報紙的油墨有吸水的效果，可用作抹傢俬，或放於櫃中，都可以達到天然吸濕的效果，如果不想用舊報紙，亦可用舊衣物取代。

▲ 洗衣粉。

天然吸濕法二：洗衣粉

洗衣粉同樣有吸濕防潮的功用，只要在有洞的盒內放入一點洗衣粉，就可達到吸濕的效果。

▲ 木炭。

天然吸濕法三：木炭

木炭備有調節濕度和除臭的功能。可以報紙包著木炭，然後放進衣櫃及鞋櫃。如果沒有木炭，也可以用備長炭代替。

▲ 綠茶茶葉 。

天然吸濕法四：綠茶茶葉

綠茶茶葉上的鞣質成分具有除濕及除霉的效果。可以將綠茶茶葉或茶包放在衣櫃或鞋櫃中。

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責任編輯：王明芳