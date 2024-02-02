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健康診症室｜乳癌新症單年突破5000宗　首3期病情可手術根治　醫生拆解全乳、局部切除利弊

醫生診症室 20:00 2024/02/02

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乳癌自1993年起一直是本港女性的頭號癌症，據香港癌症資料統計中心數字，2021年確診的乳癌新症更首次突破5,000宗，達到5,592宗，外科專科醫生洪家偉受訪形容數字驚人，表示：「如果和10年前即2011年的3,440宗相比，10年間上升了6成之多。」幸好在個案飆升的同時，大約有一半或以上的乳癌新症是在第1期發現，根治率高達百分之九十九。

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【Sick問識答】壓力大、少運動增乳癌風險？醫生拆解病發年齡+5大高危因素

外科專科醫生洪家偉醫生表示，手術是目前唯一可以完全將乳癌腫瘤清除，達至根治的方法，但只有第1至3期的乳癌才會考慮做手術，第4期乳癌因已擴散至其他器官，主要會先以藥物盡量減慢腫瘤惡化。而有機會以手術根治的病人，則可分為「局部切除」和「全乳切除」兩種。

局部切除：非個個病人都揀

局部切除即只切除腫瘤部分，而保留大部分乳房組織及外觀，洪醫生表示：「近年手術方法進步了很多，若面對一些相對細小的乳癌腫瘤，現時的主流方法都是希望只做局部切除而保留乳房，做法是只將腫瘤切除，之後送去化驗，若結果顯示切出來的樣本邊界上沒有癌細胞，就可視為『切清』。餘下健康的乳房組織可以保留，變相做完手術之後病人的外觀上不會有太大變化。」

局部切除唯一的壞處是，術後必須附加電療（放射治療），以減低復發風險，洪醫生表示：「研究顯示如果只進行局部切除而不附加電療，復發機會較高，現時已知道局部切除後只要加上電療的療程，復發風險和全乳切除相差不大。但因為整個電療療程需要6個星期，期間要每日進出醫院，有些病人因工作或其他原因，加上對自己外觀可能沒有太大要求，會寧可選擇全乳切除。」

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    • 全乳切除：乳房可以重建

    至於全乳切除，同樣適用於1至3期還未擴散的乳癌。洪醫生表示：「它的好處是有機會避免進行電療，另一方面，若醫生發現病人的腫瘤比較大，能夠保留的乳房組織較少，勉強進行局部切除術後的外觀會月變得不理想，他便會建議病人全乳切除。」

    當然，全乳切除最大的壞處是病人其中一邊胸口會變得平坦及留有疤痕，對部分女性是一個很大的心理關口。洪醫生指：「所以很多時候若遇到較大的腫瘤，而病人又希望保留乳房，可考慮先用化療或標靶藥物嘗試將腫瘤縮細，再根據縮細的情況看看是否可以進行局部切除。」

    但如腫瘤無法縮細至適合局部切除，病人又重視外觀，洪醫生指出其實也有辦法，那就是病人在進行乳房切除手術的同時進行乳房重建手術。因此，他表示病人不需要擔心進行乳癌手術後外觀上有太大的不理想，強調醫生會根據不同情況，例如是否適合進行局部切除或全乳切除和是否考慮重建手術等，作出相應的建議。

    無論局部或全乳切除，他提醒手術後的護理和跟進都很重要。病人須維持良好的生活和飲食習慣，以及定期覆診，醫生一般建議每年做一次乳房造影或超聲波檢查，監察是否有復發迹象。此外病人也需密切留意另一邊乳房，因為另一邊乳房也有出現腫瘤的機會。

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