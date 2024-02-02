國際邁阿密︱由曼聯萬人迷到球隊班主 　《碧咸傳》重溫一代球星家庭心聲

▲ 碧咸和美斯這個夢幻陣容風采，香港球迷將可親身目睹。（新華社圖）

由球王美斯（Lionel Messi）帶領的國際邁阿密CF，將於本周日（2月4日）來港，為Tatler XFEST在香港大球場舉行的「香港隊對國際邁阿密CF」作賽，為球迷呈獻世界級的精湛球技，賽前更有3場由音樂盛會，包括MIRROR成員姜濤和盧瀚霆，勢必帶來一場足球及娛樂盛事。

國際邁阿密由Jorge Mas、Jose Mas 及大衛碧咸共同擁有，自2018年成立以來，已成為全球體育媒體及球迷的焦點，去年7月球會簽下傳奇球星美斯作為隊長，球隊並贏得美職聯賽盃及晉身美國公開盃決賽，引起國際關注。

▲ 國際邁阿密來港

萬人迷球星碧咸，由前曼聯偶像球星，繼後效力過不同國家球隊，最後成為擁有夢幻球員的國際邁阿密CF的創辦人，其心路歷程，過去在不同訪談也提及，若球迷想在他來港前再來過精華補讀，不妨重看去年他為Neftlix拍攝的自傳紀錄片《碧咸傳》（BECKHAM）。

一個原因退下前線

共4集的紀錄片，以前半部分最為觀眾關注，因當中講及碧咸的成名、跟辣妹Victoria由拍拖至結婚的經過，並有他在曼聯的風光、榮辱，後來在皇家馬德里的歲月，連自己曾感情出軌的私事也披露，自然十分juicy。

紀錄片的最後一集，相對起來便較為平淡，但它拍出了一個千帆過盡的球壇巨星，卸下光芒回歸平淡的心路歷程，他在2013年效力巴黎聖日耳門球隊5個月後，終選擇了退下前線，紀錄片中他明言，發現身體狀況不復年青，也是他決定退休的原因，亦可享受家庭活。

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與此同時，碧咸亦覺得自己是停不下來的人，在宣布退休的第二日，他已經在計劃要建立自己的球隊，他的夢想是：「我想跟最好的球員、最好的球隊，繼續一齊贏波。」

經過了十年的努力，碧咸証明了自己同樣是一個成功的球隊班主！

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